روسيا تبدأ بناء قبة كهربائية مدمرة للطائرات بدون طيار

أعلنت روسيا، بدء العمل في مشروع بناء قبة كهربائية مضادة للطائرات بدون طيار «الدرون»، إذ تم تسجيل براءة اختراعها في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وحسبما ذكرت «سبوتنيك» الروسية، اليوم الخميس، نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن هيكل القبة الكهربائية يتألف من سور مكهرب على شكل قبتين، ويضم المجمع أجهزة للمراقبة بالفيديو والكشف الإلكتروني، إضافة إلى جهاز لتحويل وتجيير الطاقة الكهربائية لخدمة أهداف الجهاز الدفاعي.

نظام لحماية المواقع الحساسة ومحطات الطاقة النووية

ويهدف النظام لحماية المواقع الحساسة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية ومنشآت تخزين النفط، من الهجمات التي تقودها مجموعة من الطائرات دون طيار، حيث إنه فعّال بالتشويش على الطائرات دون طيار وتدميرها، وفقًا للوكالة الروسية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن الطائرات بدون طيار تمثل خطورة بالغة، لا سيما وأن روسيا تعلمت صد مثل هذه الهجمات بشكل فعال.

وأضاف بوتين، أن الجيش الروسي أصبح اليوم مزودًا بأكثر من ألفي طائرة مسيرة وبدون طيار، دخلت إلى الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار استخدام الذكاء الاصطناعي، وأحدث إنجازات التكنولوجيا، إضافة إلى الخبرة التي يمتلكها الجيش في استخدام هذه الطائرات.