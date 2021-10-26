موسكو تحذر ألمانيا من اختبار قدرات الجيش الروسي

تصاعدت حدة التوتر والتصريحات، بين كل من روسيا ووزيرة دفاع ألمانيا، في الأيام الأخيرة، بعد دعوة الأخيرة حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، استعداده لاستخدام قواته المسلحة ضد الجيش الروسي.

وفي المقابل، أعربت الخارجية الروسية، مؤخرا، على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، عن أملها في أن يكون هناك من وصفتهم بقادة متعقلون في ألمانيا، يمكنهم منع وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كارينباور، من اختبار قدرات الجيش الروسي.

زاخاروفا: وزيرة دفاع ألمانيا تُبدي رغبتها في اختبار قدرات الجيش الروسي

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: عشية اجتماع للناتو، أبدت وزيرة دفاع ألمانيا، كرامب كارينباور، عدم اهتمامها بالحوار الجاد مع موسكو حول وقف التصعيد، وشددت على أن الناتو يجب أن يظهر استعداده لاستخدام قواته المسلحة ضد روسيا، مبدية الرغبة في اختبار قدرات الجيش الروسي.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: أكد اجتماع مجلس الناتو مرة أخرى أن عملاق الناتو الضخم بأكمله لا يزال، بعد 70 عاما يهدف حصريا إلى احتواء روسيا.

الجيش الروسي: يجب أن يتذكروا كيف سبق وانتهت مثل هذه التحركات بالنسبة لألمانيا؟

وفي وقت سابق، أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى أن حلف الناتو يحشد قواته إلى حدود روسيا، محذرا من عواقب مثل هذه التحركات بالنسبة لأوروبا نفسها.

جاء ذلك في معرض رد شويغو على تصريحات وزيرة دفاع ألمانيا، التي دعت فيها الناتو لضرورة ردع روسيا باستخدام التهديد النووي.

وقال شويغو: على خلفية دعوات لردع روسيا عسكريا، يقوم الناتو باستمرار بحشد قواته إلى حدودنا. يتعين على وزيرة الدفاع الألمانية أن تعرف جيدا كيف سبق أن انتهت مثل هذه التحركات بالنسبة لألمانيا وأوروبا.

وكانت وزيرة دفاع ألمانيا قالت تعليقا على تقارير إعلامية تحدثت عن أن الناتو يدرس سيناريوهات ردع إقليمية لمنطقتي البلطيق والبحر الأسود وربما أيضا في المجال الجوي، باستخدام أسلحة نووية، إنه ينبغي للحلف أن يظهر لروسيا والجيش الروسي بكل وضوح استعداده لاستخدام مثل هذه الوسائل.