استعداداً لـ«كوميسا»: «فودة» يتفقد دائري شرم الشيخ الجديد

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، أن مدينة شرم الشيخ سوف تستضيف هذا الشهر مؤتمر «الكوميسا»، وهو مؤتمر اقتصادي عالمي، يليه مؤتمر مكافحة الفساد، بمشاركة ما يزيد على 150 دولة على مستوى العالم، مشدداً على أنه لابد أن تكون شرم الشيخ في أبهي صورها لؤلؤة المدن السياحية.

نقلة كبرى في مجال الطرق والكباري

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بمدينة شرم الشيخ، حيث تفقد العمل بتطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ، في إطار الجولات المستمرة لمحافظ جنوب سيناء لمتابعة المشروعات الجارية لتطوير شرم الشيخ، وأشاد بما يتم إنجازه في هذا الصرح الضخم، الذي يُعتبر نقلة كبرى في مجال الطرق والكباري والنقل على أرض جنوب سيناء.

حارات مرورية وكباري علوية

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تلك الإنجازات تتم بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتتضمن أعمال تطوير الطريق، إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، بالإضافة إلى حارة تهدئة، وعدد 6 كوبري دوران للخلف «لوب»، تم تنفيذها بنسبة عالية جداً.

وأوضح المحافظ أن طول الطريق من بداية الدائري، عند محطة التعاون في مدخل المدينة، وحتى ميدان قسم ثاني شرم الشيخ بمنطقة «نبق»، يبلغ 21 كيلومتراً، حسب تصميم الطريق ضمن المشروعات القومية التي يجري تنفيذها بشرم الشيخ في مجال الطرق والكباري.

وتفقد «فودة»، خلال الجولة، كوبري «بوابة شرم الشيخ - دهب»، وأعمال تجميل ورفع كفاءة وتطوير الطريق من شارع «السلام»، مروراً بأيقونة السلام حتى الكوبري، في إطار تطوير المحاور والطرق العرضية وتسهيل حركة المرور، توفيراً للوقت والمال، ومنع الازدحام، ولتتواكب مع التطوير للطريق الدائري.

اتفاقية توائمه وإخاء بين شرم الشيخ والفجيرة

من ناحية أخرى، أكد محافظ جنوب سيناء أن جمهورية مصر العربية وشقيقتها دولة والإمارات العربية المتحدة تربطهما علاقات صداقة قوية، وهناك تعاون تجاري وثقافي وسياسي بين الدولتين، وثمن الدور الإماراتي في منطقة الخليج العربي، وذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفُجيرة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مكتبه بشرم الشيخ اليوم الخميس.

وقال المحافظ إنه بحث توقيع اتفاقية إخاء وتوأمة بين مدينة شرم وبلدية الفُجيرة، لتنمية تلك العلاقات، وتنمية تبادل الوفود السياحية والثقافية والرياضية، مشيراً إلى أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات، خاصةً السياحية والثقافية والرياضية، حيث جاء اللقاء على هامش مشاركة وفد بلدية الفجيرة في فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

ومن جانبه، قال مدير عام بلدية الفُجيرة إن مصر هي درة الشرق الأوسط والوطن العربي، وثمن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى توحيد الصفوف العربية، والحفاظ على كيان الوطن العربي.

وقدم «الأفخم» الشكر إلى محافظ جنوب سيناء على حفاوة الاستقبال، ووجه الدعوة للمحافظ لزيارة بلدية الفُجيرة، ورحب المحافظ بهذه الدعوة الكريمة، على أن يتم تحديد موعدها مستقبلاً.

وقام المحافظ بتكريم الوفد الاماراتي المشارك في مهرجان المسرح الشبابي بشرم الشيخ.