إلزام فنادق شرم الشيخ بتطبيق معايير سلامة الغذاء حفاظا على السياح

قال تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ، أن مدينة شرم الشيخ تشهد طفرة جديدة في شتى المجالات، موضحا أن القيادة السياسية أكدت أن عودة المؤتمرات العالمية إلى مدينة السلام دليل على مكانة المدينة عالمية، لافتا إلى أن ما تحقق خلال فترة توقف السياحة منذ عام 2015 ساعد في رفع مستوى المدينة واستغل البعض التوقف في تطوير المنشآت الفندقية الموجودة.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أن قرار تطبيق الحد الأدنى للغرف يساعد في رفع مستوى الخدمات التي تقدم للسياح داخل الفنادق والمنشآت السياحية، وهذا ما ساعد في غلق أي منشأة تخالف الضوابط والقواعد الصحية التي أعلن عنها وزير السياحة، وحذر من مخالفة الإجراءات الصحية والغذائية خلال الفترة القادمة التي سوف تشهد موسما سياحيا مختلفا عن الأعوام السابقة.

الدولة نجحت في إدارة أزمة كورونا

وثمن رئيس جمعية المستثمرين دور الدولة المصرية في إدارة أزمة كورونا بطريقة ممتازة واستطاعت أن تصل بقطاع السياحة الذي كان مهددًا إلى بر الأمان مؤكداً على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بصفة مستمرة لمواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا وجذب المزيد من السائحين خاصة منذ استئناف الحركة السياحية والخطوات التي اتخذتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتطعيم كافة العاملين بالقطاع والتي منها الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تتخذها الدولة ويتم تطبيقها في المنشآت الفندقية والسياحية، مشيراً إلى أن قرار غرفة المنشآت السياحية في أواخر شهر أكتوبر الماضي بعودة الفنادق للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية جاء نتيجة تلك الجهود الدؤوبة والاهتمام بملف السياحة.

رفع مستوى أماكن تجهيز الطعام

وأضاف «تامر مكرم»، أنه عقد لقاء مع محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أول أمس بحضور أصحاب ومديري الفنادق والمنشآت السياحية لمناقشة القواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية، مشيرا إلى أنه لابد من رفع مستوى أماكن تجهيز الطعام ومراقبة جميع العاملين في مجال الأغذية بالمنشآت السياحية لتطبيق معايير الجودة، بهدف ضمان تقديم غذائي سليم وصحي للسياح.

وطالب «تامر»، خلال الاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا والاستمرار في تخصيص غرفة للعزل داخل كل منشأة وتوفير وسائل التعقيم وتطهير كل المناطق لضمان عدم انتشار الفيروس.