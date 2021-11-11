أشرف زكي عن عدم حضوره جنازة أحمد خليل: كنت في شرم الشيخ

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان الراحل أحمد خليل، بكلمات مؤثرة على الهواء؛ إذ وصفه بأنه كان ممثلًا عملاقًا وإنسانًا عظيمًا ورجلًا طيبًا وسمحًا يعمل في صمت، لم يشتك أبدًا أو يفتعل أي مشكلة طيلة حياته، موضحًا أنه لم يحضر جنازته بسبب عدم وجود رحلة طيران من شرم الشيخ إلى القاهرة، وعندما علم بتدهور حالته الصحية ليلًا حاول الاتصال به وبعض المقربين منه، لكن لم يرد أحد على اتصالاته.

«زكي»: أخضع لمسحة كورونا بصفة منتظمة

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والذي يُعرض على شاشة «المحور»، أنه في آخر مسلسل شاركا في تصويره وهو «إلا أنا»، مع النجمة ميرفت أمين، كان الفنان الراحل أحمد خليل ينتظر لمدة ساعة أو اثنثن حتى يحصل على دوره في التصوير، دون أن يفتعل أي مشكلة.

ولفت نقيب المهن التمثيلية، إلى أن ميرفت أمين خضعت للمسحة بعد إعلان إصابة أحمد خليل بكورونا، وتبين أن صحتها جيدة، كما أن «زكي» أيضًا يخضع لمسحة كورونا بصفة منتظمة.

لم أجد تذكرة طيران للعودة من مدينة شرم الشيخ

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أنه في صباح أمس الأول الثلاثاء، تلقى عدة اتصالات هاتفية من صحفيين لسؤاله عن حالة الفنان أحمد خليل، وعندها لم يكن يعلم بالحقيقة، وفي هذه الأثناء اتصل به صديق له وأخبره بأن «خليل» قد توفي.

ونوه الدكتور أشرف زكي، إلى أن المتصل كان أحد أقرباء الفنان الراحل، وكان ذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، مشيرًا إلى أنه حاول الحصول على تذكرة طيران للعودة من مدينة شرم الشيخ؛ إذ كان يشارك في مهرجان شرم الشيخ للمسرح، ولم يجد رحلة إلا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ما جعله يتغيب عن الجنازة.