أدوية محظورة ومنشطات جنسية داخل مخزن وصيدلية بأسيوط

تمكن فريق من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في محافظة أسيوط، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، من ضبط أدوية ومنشطات جنسية محظور تداولها وغير مسجلة وأدوية مخدرة غير مصرح بحيازاتها، داخل مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بمدينة أبوتيج.

كما تم ضبط صيدلية بدون ترخيص، تعمل داخل مستشفى بحي غرب أسيوط، بشارع «علي مكارم»، وتم ضبط القائم بالبيع، وتبين أنه غير صيدلي، ويزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

معلومات عن مخزن أدوية وصيدلية بدون ترخيص لبيع الأدوية المخدرة والمنشطات الجنسية

وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، أكدتها التحريات، مفادها وجود مخزن أدوية وصيدلية بدون ترخيص يقوما ببيع الأدوية المخدرة والمنشطات الجنسية، وكذا أدوية محظور تداولها، وأخرى منتهية الصلاحية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بأسيوط، وإدارة العلاج الحر، تحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة راندا رفعت، مدير عام إدارة الصيدلة، تشكلت لجنة برئاسة ضباط الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد مرعي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وعضوية مفتشي الصيدلة.

أدوية مخدرة ومنشطات محظور تداولها ومستلزمات طبية مغشوشة

وأوضح الدكتور أحمد مرعي، مدير التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد مخزن غير مرخص، وعدد وصيدلية غير مرخصة، وتنوعت المخالفات بين حيازة كمية كبيرة من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات والمنشطات الجنسية المحظور تداولها، وكمية من المستلزمات الطبية المغشوشة، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان، محظور تداولها.

وأضاف «مرعي» أنه تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع، بإجمالي 5518 علبة أدوية خاصة بالتأمين الصحي وهيئة الشراء الموحد، غير مصرح ببيعها، بالإضافة إلى ضبط أدوية يتم بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي، بإجمالي 360 علبة أدوية مجهولة المصدر ومغشوشة، بلغت قيمتها حوالي 3 ملايين جنيه.

وأشار مدير التفتيش الصيدلي إلى أنه تمت مصادرة جميع المضبوطات بعد حصرها، وتحرير المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة للتصرف.