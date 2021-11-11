الموسيقار الهندي أي أر رحمان يحتفل بمرور 10 سنوات على فيلم «Rockstar»

يحتفل الموسيقار الهندي أي أر رحمان، اليوم، بمرور عشر سنوات على فيلم «Rockstar»، الذي لعب بطولته النجم الشهير رانبير كابور، وشارك عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، منشورا لبوستر الفيلم يتضمن «هاشتاج» مرورعشر سنوات على فيلم «روكستار».

تكريم أي أر رحمان في مهرجان القاهرة السينمائي

يُذكر، أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سيكرم الموسيقار الهندي، أي أر رحمان، في دورته الـ43، التي سوف تنطلق فعالياته، في 25 نوفمبر الجاري، وفقا لما أعلن من إدارة المهرجان، بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد منذ عدة أيام، بجانب تكريم عدة نجوم أجانب آخرين.

ويعد الموسيقار الهندي أي أر رحمان، من أشهر الموسيقين حول العالم، وحصل على جائزة «الأوسكار» من قبل، بجانب حصوله على جائزة «جرامي»، ويعد أسطورة عالمية في عالم الموسيقى والغناء، حيث وضعت مجلة «تايمز» اسمه من ضمن قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرا حول العالم، في عام 2009.

أعمال الموسيقار الهندي أي أر رحمان

وقدم الموسيقار الهندي أي أر رحمان العديد من الأعمال الفنية في بوليوود، ومن أبرز الأفلام التي شارك بها فيلم «Dil Bechara»، والتي تعتبر آخر أفلام الراحل سوشانت سينج راجبوت.

معلومات عن الفيلم الهندي «Rockstar»

وصدر فيلم «روكستار» في نوفمبر عام 2011، من بطولة رانبير كابور ونرجس فخري، والموسيقى التصويرية من تأليف أي أر رحمان، وإخراج أمتياز علي، وكان هذا العمل آخر ظهور للفنان شامي كابور.

أحداث فيلم «روكستار»

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية، عن شخصية جاناردان جاكار، الذي يجسده رانبير كابور، وكان جاناردان موسيقي هندي، ولد وترعرع في منطقة بيتامبورا من الطبقة المتوسطة في دلهي، وحلم بأن يصبح نجم موسيقى الروك مثل جيم موريسون، لكن كل ما يحصل عليه من جمهوره المتردد هو السخرية والإذلال، وتدور الأحداث حول معركته في إثبات ذاته.