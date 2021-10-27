عم رانبير كابور عن زواجه من عاليا بهات في ديسمبر: «فوجئت مثلكم»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، نبأ يُفيد بزواج الثنائي الهندي عاليا بهات ورانبير كابور، في شهر ديسمبر المُقبل، إلا أن عم الأخير راندهير كابور، أكد أنّ موعد الزفاف لم يُحدد بعد حتى الآن، وذلك وفقًا لموقع «بينك فيلا» الهندي.

زواج عاليا ورانبير

وأبدى راندهير كابور، دهشته من إعلان موعد الزفاف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «لا أعلم ما هذا الخبر، أنا أيضًا فوجئت مثلكم، بالفعل يومًا ما سوف يتزوجان فقد احتفلا بخطبتهما منذ مدة طويلة والجميع يعلم ذلك، لكن لم يتم تحديد موعد زفافهما بعد، وأتعجب من إعلان موعد زواجهما دون أن أعلم وهما أيضا لا يعلمان».

ومازح كابور، الجمهور، قائلًا: «أحاديث السوشيال ميديا والشائعات عن المشاهير لا تنتهي»، وفقا لما رصد موقع «بينك فيلا» الهندي.

قصة حب رانبير كابور وعاليا بهات

وبدأت علاقة حب رانبير كابور وعاليا بهات في سرية تامة ببداية الأمر، وتداولت الأقاويل حول وجود قصة حب بينهما ومقابلات غرامية، مع تجاهل الرد من قبلهما على هذه الأحاديث بشأن علاقتهما، ولكن سرعان ما تم الإعلان عن قصة حبهما بقبلة من عاليا بهات لـ رانبير كابور خلال تكريمها عام 2019 بحفل «Zee Cine»، ورفع الستار عن سرية علاقتهما، وعقدا خطبتهما بعدها بأشهر.

وانتشرت شائعات كثيرة عن انفصالهما، وخاصة بعد أن كان من المقرر زواجهما في 2020، ولكن كورونا أوقف ذلك العرس، ولكن عاليا بهات ورانبير كابور، يردان دائما على هذه الشائعات بصورة عائلية تجمعهما سويا.

علاقات رانبير كابور الغرامية مع نجمات بوليوود

ارتبط اسم رانبير كابور، بالعديد من نجمات بوليوود ومواعدتهم، ووجود قصة حب تجمعهما؛ وأبرزهن «ديبيكا بادكون وكاترينا كيف»، وعُرف عنه عدم الجدية بالعلاقات الغرامية، وأن والدته هي دائمًا السبب في ترك الفتيات من أجل إرضائها، وكانت قصة حبه مع ديبيكا من أشهر قصص بوليوود، وكانت تعشقه حتى أنها رسمت وشما على رقبتها بـ اسمه، ولكنه تخلى عنها من أجل رفض والدته لها؛ لأنها حينها لم تكن بنفس الشهرة، واعتبرتها فتاة جديدة تريد استغلال ابنها.

وركزت ديبيكا على مسيرتها الفنية حتى استطاعت بناء مكانة مميزة داخل عالم بوليوود، ومن ثم وقعت في حب رانفير سينج، وتزوجا الثنائي، وتعد من أنجح قصص الزواج بالوسط.

بينما كانت قصة حبه مع كاترينا كيف، أيضا سرية ببداية الأمر، وبعد أن تم رصد صورهما معًا بالعطلات، أصبح الأمر مؤكدا لدى المتابعين، ومن ثم أعلنا عن علاقتهما ببعض البرامج التليفزيونية، ما أغضب والدته؛ لأنها ترى أن كاترينا مسلمة ولا تناسبه، وتكبره بالعمر، وبالتالي خضع رانبير لقرار والدته، ولكن انفصال كاترينا ورانبير، كان عقلانيًا وقررا الثنائي العمل مع بعضهما البعض بعد انفصالهما، ويرتبط اسم كاترينا كيف الآن بـ النجم فيكي كوشال، وتوجد بينهما قصة حب جديدة، وانتشرت الشائعات أيضا بشأن تحديد موعد زواجهما قريبا.