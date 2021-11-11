«الثقافة»: نقدم كل الدعم لإحياء رسالة مسرح جزويت القاهرة المحترق

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، آثار الحريق الذي نشب بمسرح ستوديو «ناصيبيان» الملحق بجمعية النهضة العلمية والثقافية بمقرها في شارع المهراني بالفجالة «جزويت القاهرة»، والذي أدى لتدمير محتويات.

ورافق الوزيرة في جولتها كل من المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وعدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وزيرة الثقافة تزور مسرح الجيزويت

وأكدت «عبد الدايم»، الأهمية التاريخية لمسرح الجيزويت ودوره الفعال والإيجابي فى الحركة الثقافية، حيث شهدت أروقته ميلاد أهم الأعمال الفنية المصرية، وأعربت عن أسفها لتدمير المسرح، مؤكدة أن مساندة القطاعات الثقافية المستقلة يعد نموذجًا لتكاتف هيئات الدولة الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة، إن وزارة الثقافة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم لإعادة إحياء المسرح واستكمال دوره التنويري، من خلال تفعيل العديد من المبادرات، منها التنسيق لإقامة حفل بدار الأوبرا المصرية يتم تخصيص إيراداته لصالح المسرح، واقترحت اسم الموسيقار الكبير عمر خيرت لاحيائه، معربة عن ثقتها الكاملة في موافقته لإيمانه الكبير بقيمة هذه المشاركة البناءة، كما وجهت باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالموافقة على دعم الجمعية ماليا بتوفير الإقامة وتذاكر الطيران الخاصة بوفود المدربين الأجانب القادمين لتدريس الفنون لأبنائها.

دعم الجمعية بالمعدات والتقنيات اللازمة

كما وجهت «عبد الدايم» بتذليل كل العقبات اللازمة لدعم الجمعية والمسرح بالمعدات والتقنيات اللازمة من خلال قطاعات الوزارة، ووجهت أيضا بسرعة اتخاذ صندوق التنمية الثقافية لإجراءات تفعيل بروتوكول تعاون يسمح بتقديم الدعم المالي واللوجيستي علي النحو الأمثل، إلى جانب ضرورة بدء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في وضع استراتيجية تستهدف الحفاظ علي تاريخ الشارع الكائن به مقر الجمعية ومحيط المكان، إضافة إلى استضافة كل قطاعات الوزارة بقاعاتها ومسارحها للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية، واستقبال قصور الثقافة لكل فعالياتها بالقاهرة أو بالمحافظات المختلفة، وأبدت استعدادها لمناشدة عدد من رجال الاعمال للمساهمة في تقديم الدعم اللازم.

وزيرة الثقافة تدعم المبدعين

وقال الأب وليم سيدهم اليسوعي، رئيس الجمعية، إن زيارة وزيرة الثقافة لمسرح ستوديو ناصيبيان الذي توقف عن رسالته بسبب الحريق يعد تكريما للمؤسسات الفنية فى المجتمع المدني، وبرهان على جدية الدولة ووزارة الثقافة في مساندة المبدعين.

وأضاف أن المسرح يمثل جزءً من تاريخ مصر الفني والثقافي، مشيرًا إلى أن الخسائر قُدرت بأكثر من 5 ملايين جنيه، وإعادة البناء ستصل إلى أكثر من 7 ملايين جنيه، مؤكدا أن جمعية النهضة (جيزويت القاهرة) تعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة المعنية بالثقافة منذ أكثر من 24 عامًا، في نشر الوعي والثقافة في ربوع مصر.