وزير الرياضة يرمي «الجُلة» في بطولة الجمهورية بـ«البدلة والكرافتة»

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مداعبة لاعبي بطولة الجمهورية لألعاب القوى، لذوي الاحتياجات الخاصة، التي أقيمت فعالياتها في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري بمضمار ألعاب القوي بـ المركز الأوليمي بالمعادي.

وقام الوزير، أثناء تفقده لفعاليات البطولة، بالتقاط قرص «الجُلة» من أحد اللاعبين، وقام بحركة الرمي بشكل قانوني ونموذجي في نصف دائرة، ولم يعقه ارتداء الملابس الرسمية «البدلة والكرافتة» وسط تصفيق حاد وإعجاب من لاعبي وحكام ومدربي الفرق بالبطولة، الذين تفاجأوا بإتقان الوزير للعبة والمعرفة بكافة قوانيها، محققًا محاولة صحيحة لرمي القرص.

رمي «الجلة» بالبدلة والكرافتة

وكان وزير الشباب والرياضة، قام بجولة تفقدية للمركز الأولمبي بالمعادي للاطمئنان على استعدادات الفرق والمنتخبات المشاركة في البطولات المحلية والدولية، ومن بينها استعدادات منتخبات الناشئين لألعاب القوى تحت 18 سنة، للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام نهاية الشهر الجاري بتونس، ومن بينها التصفيات النهائية و تجارب المنتخب القومي للناشئين والناشئات سباق 110متر حواجز، وتصفيه أولى 110 متر حواجز ناشئين، وتجارب المنتخب القومي المصري للناشئين والناشئات 400 متر حواجز ناشئا ، والوثب الطويل ناشئين 100 متر حواجز إناث.

الوزير يتفقد المركز بشكل دوري

ومن جانبه، أكد عاطف حمودة، المدير التنفيذي للمركز الأولمبي بالمعادي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان حريصًا بشكل دوري ويكاد يكون أسبوعيًا على تفقد كل الفعاليات والمعسكرات التي تقام، بالمركز للإطلاع بنفسه وعن قرب على أي معوقات أو مشاكل قد تواجه إقامة هذه المعسكرات وبرامجها، والعمل على حلها وتذليل كل العقبات التي قد تواجه هذه المعسكرات واللاعبين.

وأضاف حمودة أن الوزير حرص على تفقد العديد من الفعاليات المقامة بالمركز، ومنها فعاليات بطولة الجمهورية للمدارس لتنس الطاولة للمرحلة الإعدادية التي استضافها المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، والتي شهدت منافسات مثيرة وحماسية بين أبنائنا وبناتنا زهروات المستقبل في لعبة تنس الطاولة.

وأشار إلى أن الوزير أيضًا حرص على المشاركة في ختام فعاليات أنشطة الموسيقى والفن والرياضي من أجل التنمية، والذي تنظمه الإدارة المركزية لتدريب الشباب، برئاسة اللواء إسماعيل الفار، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي إي زد) ممثلة للحكومة الألمانية.