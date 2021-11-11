تفاصيل تعذيب طفلة حتى الموت.. زوج والدتها كان يربيها بالكي بالسجائر

كشف "حسن. م" 62 سنة، صاحب منزل ببولاق الدكرور، كواليس واقعة قيام عامل بتعذيب ابنة زوجته (5 سنوات) حتى الموت داخل شقة مستأجرة بمنزله واشتراك المتهم مع والدة الطفلة وشقيقه فى التخلص من جثة الطفلة بإلقائها فى أحد الأماكن بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة.

صاحب المنزل يروي الكواليس

وقال صاحب المنزل في بث مباشر مع «الوطن»، إن البداية كانت عندما جاء أحد السماسرة لهم وأخبرهم أن سيدة مسنة تريد أن تستأجر الشقة الموجودة في الطابق الخامس، وأحضر تلك السيدة وأعطته مبلغ 800 جنيه كمقدم للإيجار، وعندما طلبوا منها أن تصعد معهم لترى الشقة التي ستقطن فيها رفضت، ثم عادت ومعها ابنها وزوجته وشخص آخر ولم يكن معهم «عفش» نهائيًا سوى ملابسهم، ولم يمكثوا داخل الشقة سوى أيام قليلة كانوا خلالها ينامون على الأرض.

رحيل مفاجئ

وأضاف أنه فوجئ بعدها بتلك السيدة تخبره بأنها سوف تترك الشقة مع ابنها وزوجته، متعللة بأنها سيدة مسنة ولا تستطيع صعود الشقة للطابق الخامس على السلالم، فأعطاها مبلغ مقدم الإيجار الذى دفعته، وغادروا دون سبب واضح ومبرر للمغادرة، حتى فوجئ برجال المباحث يخبرونه بأن تلك الشقة الموجودة في الطابق الخامس ارتكبت فيها جريمة قتل طفلة، وعرفنا بعدها بأن الزوج قتل ابنة زوجته بعد تعذيبها.

كما أن الجارة التي تقطن بالشقة الأخرى بالطابق الخامس أخبرتهم بأنها فى ليلة الجريمة سمعت السيدة المسنة تصرخ وكانت زوجة ابنها تطلب منها أن تتوقف عن الصراخ، وسمعت صوت اعتداء بالضرب داخل الشقة حتى ساد الصمت فجأة، ولم تتوقع الجارة أن يكون المتهم أنهى حياة الطفلة الصغيرة البالغة من العمر 5 سنوات.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة كرداسة يفيد بالعثور على جثة طفلة مجهولة الهوية ملقاة داخل قطعة أرض زراعية، وبالانتقال وبالفحص تبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ووجود علامات تعذيب على جسدها، وتم نقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة.

كشف اللغز وسبب الجريمة

تحريات رجال المباحث تمكنت من كشف غموض الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة الطفلة وأنه أقدم على تعذيبها بالكي بالسجائر والضرب بعصا المقشة وخرطوم بلاستيك، ما تسبب في مصرع الطفلة صاحبة الـ5 سنوات متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي وجرى ضبطه، وتبين أن شقيق المتهم ووالدة الطفلة اشتركا مع المتهم في التخلص من الجثة في مكان العثور عليها بمنطقة كرداسة، وعلل المتهم جريمته بأنه كان يريد تأديبها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفلة.