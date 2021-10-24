أخبار المنوفية اليوم.. تعذيب طفلة وانهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار

شهدت محافظة المنوفية، السبت، عددا من الأحداث الساخنة على مدار اليوم، حيث أمرت نيابة الشهداء بحبس ربة منزل وزوجها لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على ابنة الزوج، كما انهار بئر عميق أثناء التنقيب عن الآثار في مركز أشمون، وأمرت النيابة بحبس المزارع مالك المنزل المتواجد أعلى البئر، والذي حرر البلاغ بالواقعة، كما شهد مركز أشمون القبض على 4 أشخاص نتيجة قيام ثلاثة منهم باختطاف شخص قام بالنصب عليهم في مبلغ مالي، وجري إلقاء القبض على الطرفين.

الطفلة روان تتعرض للتعذيب على يد زوجة أبيها في المنوفية

الواقعة الأولى كانت لطفلة تدعى «روان»، تعرضت للضرب والتعذيب، على يد زوجة أبيها «هـ.أ»، واكتشف الواقعة الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة المتواجد بها الطفلة بمركز الشهداء، وأثبت التقرير الطبي وجود آثار ضرب على جسد الطفلة بعد توقيع الكشف الطبي عليها في مستشفى الشهداء، وأكدت التحريات صحة الواقعة واعتداء زوجة الأب على الطفلة، من جانبها أمرت النيابة بحبس المتهمة ووالد الطفلة لعدم الاعتناء بها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

انهيار بئر عميق أثناء التنقيب عن الآثار في المنوفية

الواقعة الثانية، كانت لانهيار بئر على عمق كبير أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل مكون من 3 طوابق في إحدى قرى مركز أشمون، حيث تلقى مركز الشرطة إخطارا من مزارع يؤكد انهيار بئر على عدد 3 عمال أثناء الحفر للتنقيب عن الآثار أسفل منزله، وعلى الفور انتقل فريق من قسم الشرطة والنيابة، وأثناء معاينة المكان، بدأ ينهار جزء آخر من البئر وتشققات في المنزل، ما أدى إلى صعوبة المعاينة، وقررت النيابة حبس المزارع صاحب المنزل على ذمة التحريات.

القبض على 4 متهمين خطفوا نصابا

كما شهدت محافظة المنوفية، وتحديدا في مركز أشمون، إلقاء القبض على 4 أشخاص في قضيتين، الأولى كانت لقيام شخص بالنصب على 3 أفراد في مبلغ مالي، والثانية كانت لقيام الثلاثة أشخاص بخطف الشخص الذي نصب عليهم في محاولة للحصول على أموالهم، وجرى القبض على الطرفين، وبمواجهتهم أقروا بالوقائع، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيقات.