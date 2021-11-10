النيابة تصرح بدفن جثة شاب قتله صديقه في كرداسة بسبب «800 جنيه»

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة شاب قتله صديقة لسرقة هاتفة المحمول، وألقى جثته في أرض زراعية بمنطقة كرداسة، بعد تجريده من كافة متعلقاته الشخصية.

تعود الواقعة عندما، تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أرض زراعية لشاب يبلغ من العمر 20 سنة، يرتدي بنطال جينز أزرق، وتيشيرت، وتبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة و3 طعنات في الجانبين الأيمن والأيسر.

كما تبين عدم وجود متعلقات خاصة بالمجني عليه تكشف عن هويته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها؛ لكشف هوية المجني عليه وضبط المتهم.

فريق بحث لكشف هوية المجني عليه

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة كرداسة، وتم تصوير المجني عليه ونشر صورته في أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في محاولة للتعرف عليه من قبل المترددين على أقسام الشرطة، بالإضافة إلى قيام فريق البحث بفحص جميع بلاغات التغيب بالمحافظتين، وتوصل فريق البحث إلى محضر تغيب لشاب يحمل مواصفات الجثة المجهولة.

تم استدعاء الأسرة التي قدمت البلاغ، وباصطحابهم إلى مشرحة زينهم للتعرف على الجثة، أكدوا أنها لابنهم، وتم تحرير محضر تعارف، وقام فريق البحث بتتبع تليفون المجني عليه، وتبين أنه لدى صاحب محل بيع وإصلاح موبايلات بمنطقة كرداسة.

جرى ضبط التليفون وصاحب محل الموبيلات، الذي أكد أنه حسن النية وتم بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التعرف على المتهم، وبعرض صورته على أسرة المجني عليه أكدوا أنه صديق ابنهم

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بدافع سرقة هاتف المجني عليه بسبب مروره بضائقة مالية، وأضاف أنه باع الهاتف بمبلغ 800 جنيه، وصرفها على متطلباته الشخصية

التصريح بالدفن

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت بتسليم جثة المجني عليه لاسرته وصرحت بالدفن