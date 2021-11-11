التصريح بدفن جثة طفلة ضحية تعذيب زوج والدتها.. والمتهم: «كنت بأدبها»

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة طفلة 4 سنوات، توفيت بسبب تعرضها للتعذيب على يد زوج والدتها في كرداسة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة، بلاغا بالعثور على جثة طفلة مجهولة الهوية في أرض زراعية بدائرة قسم شرطة كرداسة، تبلغ من العمر 4 سنوات، وتبين وجود آثار تعذيب على جسدها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

تم تشكيل فريق بحث وبالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها لم يتم التوصل إلى شيء بسبب بعد المنطقة الزراعية التي عثر على جثة الطفلة بها من مكان الكتلة السكانية التي توجد بها كاميرات مراقبة، كما تم فحص بلاغات التغيب الخاصة بالأطفال في محافظتي القاهرة والجيزة ولكن دون جدوى، وقام فريق البحث بتصوير جثة الطفلة ونشر صورها على أقسام الشرطة في المحافظتين.

الأم وزوجها وراء وفاة الطفلة

ومن خلال نشر أفراد الشرطه بين الأهالي صور الطفلة، توصلت التحريات أن الجثة لطفلة كانت تقيم مع والدتها وزوجها، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنها التحريات اعترف زوج الأم بتعذيب المجني عليها حتى الموت، معللا ذلك بسبب قيامه بتأديبها، مشيرًا إلى أن والدتها من قامت بإلقاء الجثة في مكان العثور عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.