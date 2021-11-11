نائب عن حظر استيراد الأجزاء الرئيسية للـ«توك توك»: يسبب أزمة جديدة

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يعارض قرار الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بخصوص حظر استيراد الأجزاء الأساسية من الـ«توك توك»، لافتا إلى أنه في عام 2017 صدر قرار بحظر استيراد الـ«توك توك»، والأجزاء اللازمة للتشغيل، فاتجه البعض لتصنيع هذه المركبات محليا.

«إمام»: قرار حظر استيراد الأجزاء الأساسية ليس حلا

وأضاف «إمام»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء الأساسة لـ«التوك توك» لا يحل المشكلة، بل يصنع أزمة أخرى، ويتسبب في إرباك السوق لمدة 6 أو 7 أشهر، ومن بعدها ستعود الورش لتصنيع هذه المركبات مرة أخرى، لأن مصر بها ورش تصنع موتور الـ«توك توك» بالفعل.

النائب: الحل الأزمة يكمن في التقنين

وتابع عضو مجلس النواب، أن حل أزمة الـ«توك توك» بمصر يكمن في التقنين، ووضع شروط للسائق، منها ألا يقل السن عن 40 سنة، وإجراء «فيش وتشبيه»، وكذلك تحليل للمخدرات، وأن يكون حاصلا على الحد الأدنى من التعليم، أو على دراية بالقراءة والكتابة، إضافة إلى اجتيازه جميع اختبارات رخصة القيادة العادية.

حظر استيراد الأجزاء الأساسية لمركبات الـ«توك توك»

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، القرار الوزاري رقم 533 لعام 2021، بمنع استيراد المكونات الأساسية لتصنيع مركبات الـ«توك توك»، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وأوضحت «جامع»، أن القرار يهدف للحد من انتشار هذه المركبات في الشارع المصري وإحلال بمركبات «ميني فان» الأكثر أمانا، كما أنها تعمل بالغاز الطبيعي الذي يعد طاقة نظيفة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تستهدف تقنين الـ«توك توك» من خلال إصدار تراخيص للمركبات التي ينطبق عليها الموصفات، مع إتاحة التمويل اللازم للراغبين في إحلال مركبة «ميني فان» التي تعمل بالغاز الطبيعي.