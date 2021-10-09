مسجل خطر يقتل سائقًا بأسوان.. سرق التوكتوك ورمى صاحبه في النيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقتل سائق توك توك، على يد مسجل خطر، وسرقة المركبة الخاصة به؛ لمروره بضائقة مالية في محافظة أسوان.

تلقى قسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان، بلاغًا من «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان»، بغياب «شقيقه، مقيم بذات العنوان» عن مسكنهما، وفي وقت لاحق تبلغ للقسم بوجود جثة لشخص مجهول الهوية بمياه نهر النيل بدائرة القسم وانتشالها.

الشقيق يتعرف على جثة الأخ المتغيب

وتعرف الـمـُبلغ على الجثة وقرر بأنها لشقيقه المتغيب، وأضاف بخروجه للعمل بـ«التوك توك» خاصته من تاريخ الغياب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم».

المتهم يعترف بجريمته

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه عقد العزم على سرقة «التوك توك» وبيعه لمروره بضائقة مالية، فقام باستيقاف المجني عليه حال سيره بدائرة القسم وطلب منه توصيله للمنطقة محل العثور؛ بزعم انتظار أحد الأشخاص سيقوم بإحضار قطع غيار خاصة بأحد اللانشات البحرية له، ولدى وصولهما قام بدفعه داخل المياه حتى غرق.

وسرق المتهم «التوك توك» والهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة.