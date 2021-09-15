منع سير التوكتوك والتروسيكل على الطرق السريعة والسياحية بمدينة الفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، القرار رقم 369 لسنة 2021 بشأن منع سير مركبات التوك توك والتروسيكل «المستخدم في نقل الأفراد» على الطرق السريعة، والسياحية، وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركبات المخالفة، حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك بعد تعدد وقوع الحوادث المرورية بكثرة خلال الفترة الأخيرة على الطرق بسبب سير التوك توك والتروسيكل، مسببا وفاة العشرات وإصابة الكثيرين، جراء سيرهم بسرعة جنونية وعكس الاتجاه ما يتسبب في زيادة الحوادث.

الطرق الممنوع سير التوك توك والتروسيكل عليها

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ قرار المحافظ بمنع سير التوك توك والتروسيكل «المستخدم في نقل الأفراد»، يشمل طريق الفيوم - القاهرة «من ميدان عبد المنعم رياض حتى بوابة الرسوم»، والطريق السياحي على بحيرة قارون «من كمين بركات حتى مدخل وادي الريان»، وكذلك الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم «شارع جمال عبد الناصر، وشارع أحمـد شوقي، وشارع سعد زغلول، وشارع بطل السلام، وشارع عباس العقاد، وشارع الحرية، وشارع الجمهورية، وشارع السنترال، وشارع النبوي المهندس».

حملات مكثفة لمنع سير التوك توك والتروسيكل على الطرق

وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم وجه رؤساء المدن المختلفة، بسرعة شن وتكثيف الحملات الميدانية لتطبيق قرار منع سير التوك توك والتروسيكل على الطرق السريعة والسياحية وداخل المدينة، بكل حسم مع تطبيق غرامة مالية على كل من يخالف ذلك، حفاظاً على سلامة المواطنين.

حفاظاً على المظاهر الحضارية.. منع سير التوك توك في الطرق الرئيسية

تجدر الإشارة إلى أنّ قرار منع سير التوك توك والتروسيكل يأتي أيضا حفاظا على المظاهر الحضارية الموجودة بالمدن، والتخلص من العشوائية، ومنع التكدس والزحام بسبب سيرهم عكس الاتجاه، خصوصا بعد انتشارهما بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.