أخبار كفر الشيخ.. المحافظ يستقبل أسقف دمياط والجامعة في «رالي مصر»

شهدت محافظة كفر الشيخ عدداً من الأحداث الهامة اليوم الخميس، حيث استقبل المحافظ اللواء جمال نور الدين، ونائبه عمرو البشبيشي، «الأنبا ماركوس»، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، وعدداً من الآباء والكهنة، لتهنئة محافظ كفر الشيخ بالعيد القومي للمحافظة، الذي جرى الاحتفال به في الرابع من نوفمبر الحالي، كما بحث المحافظ والأسقف عدداً من الملفات، أشاد خلالها بالمشروعات القومية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.

جامعة كفر الشيخ تشارك في مسابقة «رالي مصر»

ومن بين أخبار محافظة كفر الشيخ، مشاركة الجامعة، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، في مسابقة «رالي مصر لريادة الأعمال 2022»، حيث فازت بالمسابقة الماضية، بمبلغ 25 ألف جنيه، حيث أقيمت المسابقة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير في الإسكندرية، حيث تهدف إلى نشر الوعي عن فكر ريادة الأعمال وأهميته لدى طلاب الجامعة، وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات خاصة بهم وتنمية مهاراتهم الفكرية.

أخبار محافظة كفر الشيخ.. حملات لإزالة التعديات

ومن بين أخبار محافظة كفر الشيخ، نفذت الوحدات المحلية المختلفة حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة نحو 50 حالة تعدي ، كما نفذت الوحدات المحلية حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات التموين المختلفة للمرور على المخابز والتأكد من انضباطها وتحرير محاضر للمخافين، فيما نفذت إدارة مرور كفر الشيخ أيضا حملات بمختلف المراكز والمناطق لضبط المخالفات المرورية وتحرير محاضر للسائقين المخالفين لقانون المرور.

تفعيل لجنة الحماية المدرسية ضمن أخبار محافظة كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، برئاسة ​محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدء تفعيل لجنة الحماية المدرسية بكافة مدارس المحافظة، لتوعية الطلاب بحرب الشائعات وخطورتها فضلا عن محاربة الظواهر غير الحميدة وتوعية الطلاب والتلاميذ بالمشاكل الحياتية في المجتمع، وذلك ضمن أخبار محافظة كفر الشيخ التي وقعت اليوم.