حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة و19 محضرا لمخابز كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدي سالم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة شريف هيكل، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وأخرى على المخابز للتأكد من انضباطها، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم.

أسفرت حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية عن إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وبالاشتراك مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم للتعديات.

حملة على المخابز

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية بسيدي سالم بالتنسيق مع إدارة التموين، حملة على المخابز بدائرة المركز والمدينة في الصباح الباكر، وذلك للتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وانضباط المخابز والعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين.

19 محضرا تموينيا في سيدي سالم

شملت الحملة التموينية مناطق «القن والقصابي وسدخميس وأبوغنيمه والبلاصي والحدادي والفقهاء القبلية، والتفتيش ودمرو، ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبريه لاصيفر»، وأسفرت عن تحرير 19 محضرا تموينيا بينهم 14 محضر محضر نقص وزن، محضر مواصفات ، 4 محاضر مخالفات أخرى وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأكد رئيس المدينة أنه لا تهاون مع أصحاب المخابز والمحال المخالفين مشددا على تشديد الرقابة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، فضلا عن استمرار الحملات المفاجئة بالتنسيق مع مديرية التموين .