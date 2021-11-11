جامعة كفر الشيخ تشارك في مسابقة «رالي مصر لريادة الأعمال 2022»

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ مشاركة الجامعة في مسابقة «رالي مصر 2022»، لطلاب اﻟﺠامعات اﻟـﻤﺼﺮﯾـﺔ ورواد الأﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبو قير في الإسكندرية، بحضور السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، السفراء بجامعة الدول العربية، لفيف من رؤساء وممثلي الجامعات.

جامعة كفر الشيخ تفوز بجائزة 25 ألف جنيه

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ ، إن الجامعة حققت المركز الثالث العام الماضي وفازت بجائزة قدرها 25 ألف جنيه مصري للطالب محمود بقلول بكلية الهندسة، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مخرجات التعلم الموجودة بالجامعة والتعاون مع الجهات المهتمة بريادة الأعمال بغرض نشر الوعي عن فكر ريادة الأعمال وأهميته لدى طلاب الجامعة وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات خاصة بهم وتنمية مهاراتهم الفكربة بالإضافة إلى مساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع وبذلك تساهم الجامعة في زيادة فرص التوظيف لدى خريجيها بما يساهم في رفع التصنيف الدولي والسمعة الدولية للجامعة.

دسوقي: مشاركة الجامعة نتيجة الاستفادة من مخرجات التعلم

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي، في بيان صحفي، أن مشاركة الجامعة في هذه المسابقة يعد اعترافًا بتطور الجامعة في الاستفادة من مخرجات التعلم للمقررات والبرامج الدراسية المختلفة بالجامعة وأن ذلك يساهم بشكل كبير في تحسين نسب التوظيف لدى خريجيها وهذا يعتبر أحد متطلبات التصنيفات الدولية للجامعات.

وأشار إلى أن التقدم الذي أحرزته جامعة كفرالشيخ في نشاط ريادة الأعمال يرجع لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والطلاب والفرق المشاركة في المسابقة وفريق ترويج المسابقة ومسئول الإتصال.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور رضا صالح، أن المسابقة تنظم للعام السادس على التوالي بالتعاون مع العديد من الجهات المرموقة المعنية بريادة الأعمال وبمشاركة عدد كبير من الجامعات المصرية.

وشاركت الجامعة العام الماضي في برامج المسابقة رغم جائحة كورورنا بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب برامج تدريبية مكثفة بالأكاديمية وذلك للترويج للمسابقة داخل الجامعة، مشيرا إلى مشاركة 7 فرق من طلاب الجامعة العام الماضي في المسارات المختلفة للمسابقة وفاز الجامعة بالمركز الثالث .

وأوضح «صالح»، أن مسابقة «رالي مصر لريادة الأعمال2022»، تعد أكبر مسابقة مصرية من نوعها موجهة لطلاب الجامعات تهدف إلى نشر الوعي بمفاهيم ريادة الأعمال وأهميته وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم، وتنمية مهاراتهم الفكرية، بالإضافة إلى مساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.