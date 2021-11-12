سائق توكتوك يحاول خطف 3 طالبات بالمعادي.. طلب أرقامهم ولما رفضوا ضربهم

شهدت ضاحية المعادي، محاولة سائق «توك توك» خطف 3 طالبات إعدادي، والتعدي عليهن بالضرب المبرح، بعد أن رفضن تبادل أرقام هواتفهن معه، وذلك أثناء إغرائه لهن بتوصيلهن بسعر قليل، قبل أن يكشتفن أنه يسير بهن في طريق آخر، ليستغيثوا بالمارة في الطريق، ويتم الإمساك به وإبلاغ الشرطة.

«أحمد. م»، والد جومانا، إحدى الطالبات الضحايا، يروي لـ«الوطن» ما فعله السائق، قائلا «ابنتي واتنين من صديقاتها، كانوا مخلصين درس خصوصي في الساعة الحادية عشر ظهرًا، وكانوا متوجهين لموقف المكروباص، فشاهدوا توك توك وقف أمامهم فجأة، وعرض عليهم أن يوصلهم، فلم يستجيبوا له وتركوه، لكن سار خلفهم».

ويضيف والد جومانا، أن السائق ظل يسألهن عن مدرستهن، فأخبرنه بأنها مدرسة العبور الإعدادية في شارع 9، فعرض عليهن مجددا أن يوصلهن بـ5 جنيهات، «المهم ركبوا معاه واتجه اتجاه تاني خالص من ناحية مدرسة محمد فريد الابتدائية، فاستغربوا، وقالوا له إن ده مش طريقنا، فأخبرهم أنه الطريق، وراح وقف بالتوك توك وشد بنتي جومانا، جنبوا وقالها: تعالي إنتي أقعدي جنبي، وبعد طلب أرقام هواتفهن، وطبعا مردوش عليه من الخوف والرعب اللي هما فيه».

محاولة خطف وضرب

واستكمل والد جومانا، حديثه قائلا «البنات الـ3 وسط حالة الخوف والرعب من الموقف، ماعرفوش يعملوا إيه، فدخل بيهم في شارع جنب مدرسة محمد فريد، وكان شارع سد مفهوش إلا حديقة وآخر الشارع ظهر سور المدرسة، فبدأ يتحدث معهم بكلام غير لائق، هما مش فاهمينه، فصوتوا، وقالوله: نزلنا هنا ده مش طريقنا، راح مُسرع بالتوك توك، فالبنات استغاثوا وصوتوا بصوت عالي، وقفزوا من التوك توك، لكنه كان ماسك بنتي من إيديها، وستر ربنا إنه شد الموبايل منها وراح ضربها بشكل مبرح».

هددهم بقطع رقبتهم

وتابع :«مكنش فيه إلا راجل وإحدى السيدات، فأسرعوا نحوهم، وأول ما شافهم سائق التوك توك، فر هاربًا، وبعد عدة دقائق، كان بيشاور على رقبته بإيده بعلامة الدبح ليهم، وفي الوقت دا حفظوا رقم التوك توك، المكتوب على الظهر، وبعد ما تم إبلاغنا بالواقعة، اتجهت إلي قسم شرطة البساتين وحررت محضرا بالواقعة، وتم القبض على المتهم من خلال التعرف على بياناته في القسم، وتم عرضه على النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام».

تفاصيل الواقعة

بداية التفاصيل، تعود إلى بلاغ ورد للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، من الأهالي، بوجود تجمع لعدد من الأهالي وتعديهم على سائق توك توك بالضرب المبرح، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أنه خلال استقلال 3 طالبات إعدادي «توك توك»، عرض السائق على إحداهن مبادلة أرقام الهواتف فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، واستغاثت الطالبات بالأهالي وأمسكوا بالسائق وتعدوا عليه بالضرب، وقامت أجهزة الأمن بإنقاذه من أيديهم، واقتياده لقسم الشرطة.