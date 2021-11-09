حبس سائق توك توك ضرب 3 طالبات بالبساتين.. «طلب أرقام تليفوناتهم»

أمرت نيابة البساتين بحبس سائق توك توك، 4 أيام، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب المبرح على 3 فتيات، بعد عرضه على إحداهن مبادلة أرقام الهواتف، فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

مشاجرة بسبب أرقام التليفونات

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما ورد للمقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالي بوجود تجمع لعدد من الأهالي وتعديهم على سائق توك توك بالضرب المبرح، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أنه خلال استقلال 3 طالبات إعدادي «توك توك»، عرض السائق على إحداهن مبادلة أرقام الهواتف فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، واستغاثت الطالبات بالأهالي وأمسكوا بالسائق وتعدوا عليه بالضرب، وقامت أجهزة الأمن بإنقاذه من أيديهم، واقتياده لقسم الشرطة.

محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة البطاريات

وفي سياق منفصل، حددت محكمة حلوان الجزئية برئاسة المستشار محمد فاروق، جلسة 13 نوفمبر لمحاكمة تشكيل عصابي، تخصص في سرقة البطاريات بمدينة حلوان، وذلك في القضية رقم 22733 لسنة 2021 جنح قسم شرطة حلوان.

ونجح النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، في ضبط كل من «محمد ع.ا»، 25 عاما، عاطل، و«فارس. م. م»، 27 عاما، عاطل، و«محمد. ع. م»، 25 عاما، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك بعد تلبسهم بواقعة سرقة بطاريات السيارات، واعترفوا بارتكاب أكثر من واقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأحالت المتهمين للمحاكمة بجلسة 13 نوفمبر.