دعاء ليلة الجمعة: يمنح البركة في الصلاة والفوز بالنظر لوجه الله الكريم

ليلة الجمعة من ليالي الأسبوع المميزة والمباركة، كما أن لها فضل عظيم، فهي ليلة اليوم الذي خُلق فيه آدم عليه السلام ومات فيه، كما أنه يوم قيام الساعة، ومن مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، فقد وقاه الله عز وجل من فتنة القبر، لذا يحرص الكثيرون على اغتنام فضل هذا اليوم وليلته، ومن الأمور المستحبة في هذا اليوم هي الإكثار من الدعاء، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» دعاء ليلة الجمعة.

دعاء ليلة الجمعة

رصد مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية، عددا من الأدعية المحبذ ترديدها في ليلة الجمعة، ومن تلك الأدعية هو دعاء ليلة الجمعة لينال الإنسان حب االله: «اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأنت رب العرش العظيم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا».

دعاء ليلة الجمعة لمغفرة الذنوب

وأشار المرصد إلى دعاء ليلة الجمعة نول لذة النظر في وجه الله الكريم: «اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك».

كما لفت المرصد إلى دعاء ليلة الجمعة من أجل المغفرة للمسلمين جميعا وهو: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين».

كما أوضح مرصد الأزهر أن هناك دعاء ليلة الجمعة يمنح الإنسان بركة في الصلاة والدعاء، وهو: «الله أكبر ليس كمثله شئ في الأرض ولا في السّماء وهو السميع البصير، اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين».