«مرصد الأزهر» عن هجوم نيوزيلندا: لا يخدم سوى الجماعات المتطرفة

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة أوكلاند في نيوزيلندا، صباح اليوم الجمعة، ونفذه مواطن سيريلانكي؛ عندما قام بطعن ستة أشخاص داخل أحد مراكز التسوق قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا.

ووصف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجوم بـ«الإرهابي الغاشم»، مؤكدا أنه «أثار الخوف والقلق بين المواطنين الآمنين، الأمر الذي لا يخدم سوى مصلحة الجماعات المتطرفة»، وفق بيان له.

منفذ الهجوم كان مدرجا على قوائم الإرهاب

وفي المؤتمر الصحفي، الذي عُقد على خلفية الهجوم الإرهابي، قالت جاسيندا إرديرن، رئيسة الوزراء، إن منفذ الهجوم الذي وصل إلى نيوزيلندا في 2011 كان مدرجًا على قوائم الإرهاب، وهو ما وضعه تحت المراقبة منذ 2016.

ولفتت رئيسة الوزراء إلى أن المهاجم يتبع أيديولوجية تنظيم «داعش» الإرهابي، مضيفة أن ما حدث اليوم هو جريمة كراهية. كما أكدت «إرديرن» أن الهجوم نفذه شخص لا يمكن ربطه بدين أو ثقافة أو عرق.

من جانبه، ضم «المرصد» صوته إلى ما صرحت به رئيسة وزراء نيوزيلندا، التي أكدت على ضرورة عدم الربط بين الهجوم الإرهابي والإسلام؛ لأن المنفذ أبعد ما يكون عن تعاليم الدين السمحة، بل اتبع أفكارًا متطرفة تروج لها التنظيمات الإرهابية مثل «داعش»، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تشديد الرقابة على المشتبه بهم الذين يثبت انتماؤهم لأي تنظيم إرهابي.