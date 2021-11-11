فيفي عبده: شخصيتي الحقيقية تشبه دوري في «كيد النسا» وبحب قعدة الرجالة

أعلنت الفنانة فيفي عبده، خلال لقائها في البرنامج الإذاعي «أسرار النجوم»، على محطة نجوم fm، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، أن شخصيتها الحقيقية هي نفس شخصيتها في مسلسل «كيد النسا».

وقالت فيفي عبده، «عندما عُرضت عليّ الشخصية، أصريت إن أكون بطبيعتي الحقيقية، لدرجة أنني بالفعل كنت بانسا أسماء من حولي في الواقع».

وتطرقت فيفي إلى موضوع الصداقة وقالت: «أحب الأصدقاء الرجال أكثر من السيدات، لأن السيدات حالهم بينقلب فجأة، بعكس صداقة الرجال، بالإضافة إلى إني باحب قاعدة الرجالة أكتر من النساء لأن النساء قاعدتهم نكد، وأعترف أنني لديّ بعض السلبيات، ولكني أحب أن أبث في من حولي الطاقة الإيجابية».

وأشارت فيفي، إلى أنها دائما ما تراودها فكرة الذهاب إلى مقبرتها، والجلوس بداخلها للتأقلم على الوضع بالداخل، «دائما أوصي التربي بالاعتناء بالمقبرة، ولكن بدون زرع حتى لا يسقط عليّ الماء وأنا بداخلها بعد وفاتي».

تكريم فيفي عبده في إيطاليا

وتم تكريم الفنانة فيفي عبده مؤخرا في إيطاليا، بعد مشاركتها في مهرجان «قشطة رقص».

ونشرت فيفي عبده، منذ أيام، فيديو، عبر موقع الفيديوهات والصور الفيديوهات والصور «إنستجرام» قالت فيه: «مهرجان قشطة رقص، فرحانة بالراقصات كلكم إني هشوفكوا في إيطاليا، دي أول سفرية ليا خارج مصر من وقت كورونا، أشوفكم قريبا بحكبكم».

وعلقت فيفي علي الفيديو قائلة: «مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا للحضور والتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا».

فيفي عبدة والتريند

وتصدرت فيفي عبده، مؤخرا التريند، بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، كشفت خلاله عن العديد من أسرار حياتها.

وقالت خلال اللقاء: «بحب الرقص جدًا، وحتى لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص، لأن مش ممكن أبقى كدابة، هو أنا هروح بلقبي كراقصة، أنا يمكن أكون غلطانة إني بقول يارب أنا بحب الرقص، بس ربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني، ومش هخلي حد يحطلي لقب على مدفني».