تعرف على المُكرمين في مهرجان أوسكار العرب.. أبرزهم فيفي عبده

كشفت إدارة مهرجان أوسكار العرب، عن آخر تفاصيل الدورة الخامسة، المُقرر انطلاقها يوم الإثنين المُقبل، الموافق 25 أكتوبر، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعدما كان سيُعقد داخل أحد الفنادق بالإمارات، إلى أن ظروف جائجة فيروس كورونا حالت دون ذلك.

تكريم نادية الجندي وغادة عبد الرازق

وأوضح المكتب الإعلامي لـ مهرجان أوسكار العرب، عن أبرز الشخصيات التي سيتم تكريمها في مهرجان أوسكار العرب، يوم الإثنين المُقبل، منهم الفنانة نادية الجندي، وغادة عبد الرازق، والفنانة السعودية وعد، وكذلك الفنانة منة فضالي، والراقصة فيفي عبده.

وتشمل قائمة المُكرمين في الدورة الخامسة من مهرجان أوسكار العرب، الفنان اللبناني أيوان، والفنانة التونسية أميمة طالب، والفنان المغربي نوردو، والفنانة التونسية مريم الدباغ، والمطرب الشاب عمر كمال، والشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد، ولاعب كرة القدم عبد السعيد.

وأكد القائمين على مهرجان أوسكار العرب، أنه سيُجرى تكريم الإعلامي الرياضي سيف زاهر، والإعلامية بسمة وهبة، ومصمم الأزياء هاني البحيري، ومصممة الأزياء السورية هويدا بريدي، والمنتج حازم شفيق، والدكتورة عمرو منتصر، وآخرين.

يذكر أنّ الدورة الخامسة من مهرجان أوسكار العرب، تحمل اسم الفنانين الراحلين سيمر غانم ودلال عبد العزيز، اللذين رحلا عن عالمنا قبل شهورٍ قليل، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

فيفي عبده قبل تكريمها: أنا بيتي مليان سحر

وكانت الفنانة فيفي عبده، قد آثارت جدلًا واسعًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حوارها مع المذيع العراقي نزار الفارس، في برنامجه مع الفارس، عبر قناة الرشيد العراقية.

وتطرقت الفنانة فيفي عبده، خلال حوارها، إلى موضوعات عدة، لاسيما المتعلقة بالرقص والموت والحسد؛ إذ قالت: أنا بيتي مليان سحر.