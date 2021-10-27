فيفي عبده: مقاطع رقصي في الساحل أصابتني بالحسد والمرض

كشفت الفنانة فيفي عبده عن إصابتها بالحسد جراء مقاطع الرقص التي كانت تنشرها من الساحل الشمالي، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عبده في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تعتبر الحسد وراء الأزمة الصحية التي تعرضت لها في أعصابها، وأبعدتها ما يقرب من عام ونصف العام عن الأضواء، بخاصة وأنها كانت تتعاطى أدوية تدفعها للنوم لعدد ساعات طويلة، مضيفة أن الحقنة التي أخذتها بالخطأ «زادت الطين بله»، بحسب قولها.

وأوضحت أنها كانت تخشى من إصابتها بالحسد مجدداً عند حضورها أحد المهرجانات السينمائية، ولكنها توكلت على الله واصطحبت حفيدتها للاستمتاع بفعاليات هذا المهرجان الذي انتهت فعالياته، قبل أيام، لافتة إلى أنها كانت مشتاقة لرؤية الناس بعد أن لمست محبتهم في أزمتها الصحية.

موسم ثاني من برنامج «خلي بالك من فيفي»

وفي سياق مختلف، كشفت فيفي عبده عن تحضيرها للموسم الثاني من برنامج «خلي بالك من فيفي» المقرر عرضه في رمضان المقبل، بخاصة وأن الموسم الأول حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة مرتفعة على جهة العرض ومواقع التواصل الاجتماعي.

فيفي عبده سعيدة بتكريمها من مهرجان «أوسكار العرب»

وعلى الجانب الآخر، أعربت فيفي عبده عن سعادتها بتكريمها الأخير من مهرجان «أوسكار العرب» في دورته الخامسة التي أقيمت، أمس الأول الإثنين، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث تم إهداء هذه الدورة للفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وشهد المهرجان تكريم كل من منة فضالي، الإعلامية بسمة وهبة، المطربة السعودية وعد، الإعلامي سيف زاهر، الفنانتان التونسيتان مريم الدباغ ومروى عيسى والمطربة الجزائرية كاميليا ورد، ومصمم الأزياء هاني البحيري.