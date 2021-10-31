فيفي عبده ترقص بالعباءة الخليجي على أنغام أغنية عراقية.. فيديو

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور، «انستجرام»، فيديو جديدا لها وهي ترقص على أنغام أغنية عراقية، مرتدية عباءة خليجية.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة «إيه الأغنية الحلوة دي؟ تحياتي لشعب العراق وفنانين العراق، دي اغنية اصيل هميم شكد حلو».

تكريم فيفي عبده في إيطاليا

وعادت الفنانة فيفي عبده، مؤخرا من إيطاليا بعد مشاركتها في مهرجان «قشطة رقص»، ونشرت فيديو قالت فيه «مهرجان قشطة رقص، الراقصات كلكم فرحانة أني هشوفكوا في إيطاليا، دي أول سفرية ليا خارج مصر من وقت كورونا، أشوفكم قريبا بحكبكم».

وعلقت على الفيديو قائلة: «مساء الفل انا لسة واصلة إيطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا».

فيفي عبده مع حفيدتها بمهرجان الجونة

عقب عودتها من إيطاليا، حرصت الفنانة فيفي عبده، على المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت لأول مرة بصحبة حفيدتها التي جذبت الأنظار إليها.