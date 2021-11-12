زوجة علاء علي: قالولي معاشي من الزمالك إعانة.. كانت كلمة جارحة قوي

قالت مروة سلطان، أرملة علاء علي، لاعب الزمالك الأسبق، إنها مرت بظروف قاسية بعد وفاة زوجها، موضحةً: «فوجئت بأني أصبحت مطالبة بالاعتناء بالأطفال بمفردي، وكان هذا الأمر مسؤولية كبيرة، الله يرحمه سابنا مستورين وإحنا عايشين في خيره، وكان طول عمره كريم مع الناس».

وناشدت أرملة لاعب الزمالك الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، على قناة «mbc مصر»، الخميس، بسن قانون ينص على توفير التأمين للاعبين: «نفسي اللاعبين لما يحصلهم ظرف مفاجئ زي الوفاة يكون فيه أي بند تأميني على حياتهم، لأن مجال الكرة غدار جدًا، عشان أسرهم تقدر تعيش حياة كريمة».

زوجي لعب 18 سنة في الزمالك

وتابعت: «اتقال لي إن معاشي من الزمالك غير مستحق، واسمها إعانة وكانت كلمة جارحة، رغم إني مطلبتش حاجة، ورئيس الزمالك الأسبق عمله من تلقاء نفسه لأن زوجي لعب 18 سنة في النادي، فلما اتناقشت وسألت عن سبب قطع المعاش اتقال لي إن ده حاجة مش مستحقة».

ووجهت أرملة لاعب الزمالك الراحل، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استجابته لها: «حس بقلبه وشاف بعينه وأنا بأشكره جدًا».

تدخل وزارة الرياضة

وفي وقت سابق، صرّح محمد الشاذلي، المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشباب والرياضة، بأن وزير الرياضة، قرر تعيين زوجة علاء علي نجم نادي الزمالك الراحل، في نادٍ قريب من منزلها لتقديم الدعم لها ولأسرتها.