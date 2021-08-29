زوجة علاء علي تفجّر مفاجأة بشأن «معاش زوجها»: منعوني من دخول الزمالك

فجّرت زوجة علاء علي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن معاش زوجها الراحل، الذي كانت تحصل عليه من نادي الزمالك، حيث أكدت أنّ المعاش انقطع برحيل المجلس الماضي، كما مُنعت من دخول النادي بعد إلغاء العضوية الشرفية.

وقال زوجة اللاعب الراحل في بث مباشر مع جريدة «الوطن»: «ما حدث من لاعبي الزمالك لافتة جميلة، كان نفسي علاء يكون حاضر، وباللافتة دي هو كان حاضر، سعادتنا طبعا بالدوري الكبير ولكن سعادتنا الأكبر بوجود اسمه، ومحدش بلغنا خالص بالحضور في مباراة الزمالك، أنا اتفاجئت زي الناس، لكن مش مشكلة اتبسطنا باللي حصل، كان نفسي أولادي يحضروا مع اللعيبة ويحسوا إنهم مكان والدهم».

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا