زوجة علاء علي عن انقطاع معاشها من الزمالك: هروح النادي ونحل المشكلة

علقت مروة سلطان، زوجة نجم الزمالك علاء علي، على حرص لاعبي الفريق على ارتداء «تيشيرت» مطبوع عليه اسم زوجها الراحل تخليدا لذكراه، وذلك خلال مباراة التتويج بالدوري، قائلة إنّ الجميع يشعر بالسعادة بهذه اللفتة الطيبة من قبل نجوم الزمالك.

الحزن الشديد اللي عندنا اتحول لسعادة وفخر بالدوري

وأضافت «سلطان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأحد، «الحزن الشديد اللي كان عندنا اتحول شوية لسعادة وفخر بالدوري واللفتة الجميلة المشرفة اللي اتعملت وأسعدتنا كتير».

علاء كان نفسه ياخد بطولة مع الزمالك

وتابعت مروة سلطان، أرملة نجم الزمالك علاء علي: «لما شوفت اسمه جالي إحساس ما بين السعادة والفخر والشرف وما بين الافتقاد لأنه كان نفسه يرجع الزمالك وياخد بطولة مع فريقه، بس اللفتة دي خلته الغايب الحاضر، كأنه موجود وفي وسطنا وأنه فرح بالدوري».

مشكلة معاش اللاعب والعضوية الشرفية في طريقها للحل

وعن وجود معاش من الزمالك لعائلة اللاعب، قالت: «أنا اتسألت عن العلاقة بيني وبين النادي وهل فيه تواصل مع الإدارة، فقلت إن المعاش والعضوية الشرفية اتقطعت مع رحيل الإدارة السابقة للنادي، ومكنتش عاوزة أتواصل مع الإدارة الحالية عشان أنا معرفش هل هي مؤقتة ولا لأ، فمتكلمتش في حاجة ولكن بمجرد سمعاهم حديثي أمس تواصل معي رئيس النادي وقالي تعالي تنورينا ونحل المشكلة».

المعاش حق للاعب ولينا

واستكملت مروة سلطان، أرملة نجم الزمالك علاء علي: «لسه مروحتش النادي، والنهاردة الاتنين هروح النادي نحل المشكلة، ويرجع الوضع السابق، ده حق لعلاء وحق لينا، وده أملنا في الناس الموجودة المحترمة لهم كل التقدير والتحية».