خطوات ورسوم طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية

تبحث الكثير من السيدات المصريات المتزوجات من جنسيات أخرى عن كيفية طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية، والأوراق المطلوبة، والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الخدمة، ولذا تققدم «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كيفية طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية.

المستندات المطلوبة

- شهادة ميلاد ابن الأم المصرية مقدم الطلب.

- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري.

- عدد 4 صورة حديثة لمقدم الطلب.

- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما.

- شهادة ميلاد الأم المصرية.

- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات) .

- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي.

- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي).

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004.

الإيصال الدال على استلام الأوراق

إيصال الرسوم

الرسوم المقررة للطلب

10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب.

6 جنيهات الرسم المقرر على شهادة الجنسية إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.

شروط الحصول على الخدمة

- يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ (15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا والتى تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية، ويقبل الطلب من صاحب الشأن إذا كان بالغا سن الرشد أو وكيله القانونى كما يقبل من الأم أو متولى التربية أو وكيل الأم فى حالة كون طالب الجنسية قاصرا (أقل من 21 سنة ميلادية).

- يكتسب صاحب الطلب الجنسية المصرية بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب طبقا للمادة سالفة الذكر، ولايشترط القانون المصري تنازل الإبن الأجنبى عن جنسيته الأصلية.

- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

رسوم الخدمة الإلكترونية

20 جنيها.