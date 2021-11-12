الأوقاف تقرر إعادة تنظيم أعمال مجالس إدارات المساجد

نبه الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف على جميع المديريات، سرعة موافاة الوزارة بصورة رسمية من قرار تشكيل مجالس الإدارات للمساجد، ورقم حساب كل مجلس إدارة منها على حدة وأهم أنشطته التي قام بها منذ اعتماده، أو آخر عامين، أيهما أقرب سواء في خدمة المسجد أم خدمة المجتمع، وذلك في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه، وذلك عملا على تعظيم دور مجالس إدارات المساجد وتفعيل أنشطتها وتشجيع المجالس الجادة منها، وإبراز دورها في خدمة المسجد أو خدمة المجتمع.

وأوضح المتحدث باسم الأوقاف، خلال منشور عبر الصفحة الشخصية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذه الاجراءات حتى يتسنى للقطاع الديني إصدار قائمة معتمدة ومحدثة بمجالس الإدارات الرسمية الجادة، وأرقام حساباتها، ليعرف المجتمع هذه المجالس المعتمدة ولا يتعامل مع غيرها على أنه مجلس إدارة، وأي مجلس لا يستوفي إجراءات تجديد اعتماده ورفعها من المديرية للقطاع الديني قبل 31 / 12 / 2021، يعد منحلا وغير رسمي، ولا صفة له في فتح حساب بنكي باسم المسجد أو التعامل باسمه، ولن تتضمنه القائمة التي سيعلنها القطاع الديني.

وأكد متحدث الأوقاف، أنه على كل مديرية رفع مذكرة بمجالس الإدارات المعتمدة لديها، والتي استوفت الشروط وإجراءات التجديد لها، ورفع ذلك لرئيس القطاع الديني لاعتماده، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حساب غير رسمي، وإصدار قائمة بمجالس الإدارات المعتمدة والحسابات الرسمية وإعلانها على موقع الوزارة، لتحقيق أعلى درجات الوضوح والشفافية، مع تشجيع مجالس الإدارات الجادة والمتميزة سواء في خدمة المسجد أم في خدمة المجتمع، من واقع ما تم رسميًّا من خلال الحسابات والسجلات الرسمية المعتمدة لمجلس الإدارة وتقرير المديرية عن أداء مجلس الإدارة منذ اعتماده أو آخر عامين، أيهما أقرب من واقع السجلات الرسمية ومحاضر مجلس الإدارة المعتمدة.