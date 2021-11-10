الأوقاف تعلن جنوب سيناء أول مديرية خالية من صناديق التبرعات بالمساجد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن مديرية أوقاف جنوب سيناء، تُعد أول مديرية بلا صناديق تبرعات بالمساجد، حيث كان اللواء أ.ح خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد وجه بعدم وجود أي صناديق للتبرعات بمساجد المحافظة، اتساقًا مع منهج الوزارة في ذلك.

وأكدت أن وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، تلبيان جميع ما تحتاجه المساجد بالتعاون والتنسيق المستمر بينهما، دون الاعتماد على أية صناديق بالمساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها، مما جعل من محافظة جنوب سيناء نموذجًا متقدمًا في عدم السماح بوضع أي صناديق تبرعات بالمساجد.

قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، قرر منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف.

وأوضح أنه يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا، التي يُطلق عليها مسمى «المساجد الحكومية» والمساجد المضمومة ضما دعويا، التي كان يطلق عليها مسمى «المساجد الأهلية»، وكذلك الزوايا والمصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات.

يُستثنى من القرار مساجد النذور

َوأكد أنه لا يُستثنى من ذلك سوى مساجد النذور، التي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.

وأوضح أن الوزارة تشدد على أنها في نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم من غيرهم، باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون، وأن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أي صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أي مخالف.