الأوقاف تعلن أسماء المتقدمين للاختبار الشفوي في مسابقة خطباء المكافأة

نشرت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة الخطابة بالمكافأة على بند التحسين، من محافظتي سوهاج وكفر الشيخ «المجموعة الرابعة»، ومحافظات الدقهلية وقنا وأسيوط «المجموعة الخامسة»، في مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لن يسمح بدخول المرشحين لمسابقة خطباء المكافأة للاختبار إلا بصورة الرقم القومي وصورة المؤهل مع الاطلاع على الأصل، على النحو التالي:

الاثنين 13 ديسمبر 2021

1- شريف عبد اللاه يوسف عبد الهادي - سوهاج

2- صلاح أحمد دسوقي عيسى - سوهاج

3- محمد السيد السيد هاشم - سوهاج

4- محمد علي أحمد السيد - سوهاج

5- البدري كامل منصور أحمد - سوهاج

6- عبد الحافظ محمود سيد عبد الحافظ - سوهاج

7- محمد هشام أحمد عيسى - سوهاج

8- عبد الله محمود صدقي حسن - سوهاج

9- عمر محمد أحمد علي - سوهاج

10- ياسر السيد علي عبد الموجود - سوهاج

11- محمود محمد أحمد علي - سوهاج

12- طه يوسف عبد الحميد محمد - سوهاج

13- محمد علي رياض صديق - سوهاج

14- مصطفى محمد بدوي بخيت - سوهاج

15- مؤمن محمود محمد السيد - سوهاج

16- محمد حامد عبد اللاه خليفة - سوهاج

17- أحمد عبد الصبور أحمد عبد الغفار - سوهاج

18- أحمد منصور أحمد السيد حماد - سوهاج

19- علي محمد عبد الله محمد - سوهاج

20- محمد عبد العزيز حفني أحمد - سوهاج

21- محمد أشرف عبد الباسط محمد - سوهاج

22- عبد الله محمود حلمي محمد - سوهاج

23- عبد الله حامد عبد المنعم عبد المطلب - سوهاج

24- محمد محمد عبد الحليم محمد - سوهاج

25- كريم ممدوح أحمد عبد العال - سوهاج

26- فتحي أحمد محمود أحمد - سوهاج

27- محمود خلف أحمد عبد الرحيم - سوهاج

28- وليد عز الدولة أحمد حماد - سوهاج

29- منازع عبد القادر محمد عبد القادر - سوهاج

30- سيد علي أحمد محمد - سوهاج

31- شوقي عبد اللاه أحمد إبراهيم - سوهاج

32- عبد الوكيل عبد المنعم جبريل بدوي - سوهاج

33- أشرف أحمد محمد محمود - سوهاج

34- الشعراوي محمد أبو الوفا محمد - سوهاج

35- محمود حسين عبد الله أحمد - سوهاج

36- عبد الرحمن ممدوح محمود محمد - سوهاج

37- إبراهيم دسوقي أحمد محمود - سوهاج

38- أسامة محمد محمد عمر - سوهاج

39- أحمد عز الدولة أحمد حماد - سوهاج

40- محمد شعبان السيد أمين - سوهاج

41- حسني عبد السلام محمد إسماعيل - سوهاج

42- حاتم رفعت محمد إبراهيم - سوهاج

43- أبو بكر خلف أحمد مراد - سوهاج

44- عبد الحميد محمد إبراهيم مرسي - سوهاج

45- محمود سالم صلاح عقلة - سوهاج

46- محمد عبد الرحمن عبد الله إسماعيل - سوهاج

47- الأمير عبد الرحمن محمد عبد الحليم - سوهاج

48- مروان عبد الناصر عبد الرحيم أحمد - سوهاج

49- أحمد صابر السيد عبد الرحمن - سوهاج

50- محمود منصور توفيق عبد الحميد - كفر الشيخ

51- محمد رجب عيد رجب - كفر الشيخ

52- مصطفى عيد عبد الحفيظ علي الجمل - كفر الشيخ

53- محمد محمود محمد محمود محمد - كفر الشيخ

54- السعيد عبد الله سلطان - كفر الشيخ

55- عمر عبد الحميد سيد أحمد قريطنة - كفر الشيخ

56- محمد السعيد السيد فايد - كفر الشيخ

57- أحمد يسري محمد الخليفة - كفر الشيخ

58- أمير محمد حلمي محمد أبو زيد - كفر الشيخ

59- محمد عبد الوهاب سعد علي - كفر الشيخ

60- محمود الدسوقي علي محمد أبو عيد - كفر الشيخ

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

1- هشام محمد السعيد عيسى - كفر الشيخ

2- محمد عبد المنعم محمود أبو شعيشع - كفر الشيخ

3- محمد علي إبراهيم مصطفى عطية البربري - كفر الشيخ

4- محمود عبد المنعم أحمد محمد - كفر الشيخ

5- إسلام عبد العال محمد عبد العال - كفر الشيخ

6- علي أحمد عبد المنعم علي حسن - كفر الشيخ

7- محمود أحمد حسن أبو عيانة - كفر الشيخ

8- حسام السيد عبد النبي خزيمي - كفر الشيخ

9- زياد محمد محمد السيد جويلي - كفر الشيخ

10- يوسف الحسيني يوسف الشرنوبي - كفر الشيخ

11- أحمد عبد الفتاح محمد بدر غانم - كفر الشيخ

12- سعد محمد سعد عامر علي - كفر الشيخ

13- يحيى محمد محمد أبو جازية - كفر الشيخ

14- أحمد صبري متولي غازي علي - كفر الشيخ

15- أحمد نزيه عمر محمد - كفر الشيخ

16- إبراهيم معتمد إبراهيم حسن السيد السخاوي - كفر الشيخ

17- محمد السيد عثمان حسن - كفر الشيخ

18- محمد مرسي أبو الوفا قدرة - كفر الشيخ

19- أحمد عزوز حسني السعيد - كفر الشيخ

20- عبد الرحمن متولي محمد متولي - كفر الشيخ

21- محمد مسعود محمد إبراهيم - كفر الشيخ

22- مراد رجب عبد الستار رمضان - كفر الشيخ

23- إبراهيم غازي إبراهيم غازي - كفر الشيخ

24- عبد الله إسماعيل عبد الفتاح - كفر الشيخ

25- يحيى زكريا رجب قنديل - كفر الشيخ

26- أحمد فوزي كمال السيد - كفر الشيخ

27- عمار حلمي حسني هاشم الشريف - كفر الشيخ

28- أحمد السيد محمد عويضة - كفر الشيخ

29- عبد الله صبحي محمد أبو العنين - كفر الشيخ

30- عبد الله محمد متولي سالم - كفر الشيخ

31- محمد رفعت السعيد الخولي - كفر الشيخ

32. أحمد عبده عبد الفتاح البدوى - كفر الشيخ

33- إسلام محمد أحمد عون - كفر الشيخ

34- محمد رجب علي عبد المقصود الشهاوي - كفر الشيخ

35- سعيد محروس سعيد نوار - كفر الشيخ

36- حسام سمير علي إسماعيل - كفر الشيخ

37- شعبان سيد أحمد محمد البرهامي - كفر الشيخ

38- محمود علي محمود الجمل - كفر الشيخ

39- رضا عبد الحليم محمد عبد الحليم سيد أحمد - كفر الشيخ

40- أحمد خالد محمد خطيب - كفر الشيخ

41- إبراهيم عادل إبراهيم محمد غانم - كفر الشيخ

42- أيمن حسن محمد حسن التهامي - كفر الشيخ

43- حمزة هشام محمد عبد السلام سعدالدين - كفر الشيخ

44- عبد الفتاح يوسف عبد الفتاح - كفر الشيخ

45- عبد الحميد السيد عبد الحميد - كفر الشيخ

46- أحمد أنور محمود عبد الفتاح - كفر الشيخ

47- أحمد سامي محفوظ إبراهيم مروان - كفر الشيخ

48- عبد الرحمن وحيد محمد جبر - كفر الشيخ

49 سعد فرج الله محمد عبد العاطي - كفر الشيخ

50- مصطفى عبد النبي مصطفى رزق - كفر الشيخ

الأربعاء 15 ديسمبر 2021

1- أحمد عثمان السيد سليمان شرف الدين - الدقهلية

2- أحمد مجدي محمد صالح خيال - الدقهلية

3- أحمد عبد الله رأفت - الدقهلية

4- أحمد رفعت عبد الحميد عبد الحميد الجمل - الدقهلية

5- أحمد عبد الباسط محمد السعيد - الدقهلية

6- أحمد أكرم أحمد الدسوقي - الدقهلية

7- أحمد السعيد السعيد عبد الله الشيخ - الدقهلية

8- أحمد السويفي صبري الحسيني - الدقهلية

9- أحمد محمد محمد المرسي - الدقهلية

10- أحمد فتحي محمود محمد دحدوح - الدقهلية

11- إبراهيم شكري عبد الحميد محمود - الدقهلية

12- إبراهيم علي عبد الوهاب حسن - الدقهلية

13- أحمد عوض نافع جاد - الدقهلية

14- إبراهيم أحمد السيد أحمد علي الجد - الدقهلية

15- إبراهيم أحمد يوسف علي حسانين - الدقهلية

16- أحمد السعيد أحمد السعيد الجوهري - الدقهلية

17- إبراهيم محسن إبراهيم أحمد سويلم - الدقهلية

18- إبراهيم الحماقي زاهر سيد أحمد - الدقهلية

19- إبراهيم جلال محمد السعيد - الدقهلية

20- أحمد محمد عبيد سليمان - قنا

21- أحمد أبو بكر علي أبو بكر - قنا

22- أحمد محمود يوسف أحمد - قنا

23- أحمد محمد سليمان بخيت - قنا

24- أحمد عبد الكريم حفني عبد الله - قنا

25- أحمد ممدوح حامد - قنا

26- أحمد عبد الحكم حسن موسى - قنا

27- إسماعيل محمد طاهر مصطفى - قنا

28- أيمن عدلان محمود سليمان - قنا

29- إبراهيم محمود محمد محمود - قنا

30- بشير تقي بشير حامد - قنا

31- إسلام أحمد أنور مصطفى - قنا

32- أحمد عزت محمود أحمد - أسيوط

33- أحمد جلال عبد القادر محمد - أسيوط

34- أحمد عادل محمود محمد - أسيوط

35- أحمد محمد أحمد زين - أسيوط

36- أسامة علاء الدين محمود أحمد - أسيوط

37- إسماعيل جمال سيد محمد جمعة - أسيوط

38- أحمد جمال مصطفى علي - أسيوط

39- أحمد سيف النصر أحمد علي - أسيوط

40- أبو حجاج كامل حسين عبد اللطيف - أسيوط

41- أحمد عاطف عبد النظير عبد العليم - أسيوط

42- أحمد عبد الموجود صالح محمد - أسيوط

43- أحمد محمد دريدي عبد الدايم - أسيوط

44- أحمد طه سليمان خلف الله - أسيوط