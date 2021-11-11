الأوقاف تعلن أسماء الناجحين في مسابقة خطباء المكافأة على بند التحسين

أعلنت وزارة الأوقاف، منذ قليل، أسماء الناجحين من المجموعة الأولى من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظة «الإسكندرية»، مؤكدة أنها سننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم أو يتم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها، وجاءت الأسماء كالأتي:-

ياسر محمود محمود المزارة - الإسكندرية - كلية أصول الدين - ممتاز مع مرتبة الشرف محمد السيد إبراهيم محمد إبراهيم - الإسكندرية - كلية الشريعة والقانون - ممتاز مع مرتبة الشرف عبد الرحمن ياسين منصور علي السيد عسكر - الإسكندرية - كلية الدراسات الإسلامية - ممتاز مع مرتبة الشرف عبد الرحمن يوسف عطا عبد المحسن أبو شندي - الإسكندرية - كلية القرآن الكريم - ممتاز مع مرتبة الشرف علي أحمد محمود أحمد عبد الرحمن - الإسكندرية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًا مع مرتبة الشرف عبد اللطيف محمود عبد اللطيف عبدالله - الإسكندرية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا مع مرتبة الشرف الحسن السيد حسن محمد النجار - الإسكندرية - كلية أصول الدين - جيد جدًا مع مرتبة الشرف عبد الرحمن منصور عبد الرحمن محمد عمارة - الإسكندرية - كلية أصول الدين - جيد جدًا مع مرتبة الشرف عمرو إبراهيم أحمد الرفاعي - الإسكندرية - كلية الدراسات الإسلامية - جيد جدًا مع مرتبة الشرف أحمد محمد محمد عبدربه - الإسكندرية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا مع مرتبة الشرف محمد عصام زكى أمين الجمل - الإسكندرية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًا مصطفى جلال عبد العزيز إبراهيم الشافعي - الإسكندرية - كلية أصول الدين - جيد جدًا محمد صابر عبد الحميد محمد إبراهيم - الإسكندرية - كلية أصول الدين - جيد جدًا السيد مصطفى محمد أحمد حجر - الإسكندرية - كلية الدراسات الإسلامية - جيد جدًا محمد يوسف عطا عبد المحسن أبو شندي - الإسكندرية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا أحمد طارق محمد أحمد أحمد سعد - الإسكندرية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد أحمد بري محمد محمود البوهي - الإسكندرية - كلية القرآن الكريم - جيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال الملف

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1- - نسخة من المؤهل أصل.

2- - صورة الرقم القومي.

3- - صورتان شخصيتان حديثتان.

4- - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وتوجه المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.