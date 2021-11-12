وزير الأوقاف يعلن انتهاء صناديق تبرعات المساجد بداية من اليوم الجمعة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انتهاء ظاهرة صناديق التبرعات داخل المساجد بدأ من اليوم الجمعة.

وكتب «جمعة»، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، لا مجال لأي صناديق تبرعات بالمساجد سوى صناديق مساجد النذور».

وأضاف وزير الأوقاف «نعمل على حوكمة التبرعات بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويحول دون سوء استخدامها ويدرأ أي شبهة تجاوز في التعامل معها، ونؤكد أن التبرع عبر الدفع غير النقدي يسهم بقوة في حوكمة التبرعات وندعو وبشدة إلى تبني ذلك».

وكان الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف قد نبه على جميع المديريات، سرعة موافاة الوزارة بصورة رسمية من قرار تشكيل مجالس الإدارات للمساجد، ورقم حساب كل مجلس إدارة منها على حدة وأهم أنشطته التي قام بها منذ اعتماده، أو آخر عامين، أيهما أقرب سواء في خدمة المسجد أم خدمة المجتمع، وذلك في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه، وذلك عملا على تعظيم دور مجالس إدارات المساجد وتفعيل أنشطتها وتشجيع المجالس الجادة منها، وإبراز دورها في خدمة المسجد أو خدمة المجتمع.

وأشار أن هذه الإجراءات حتى يتسنى للقطاع الديني إصدار قائمة معتمدة ومحدثة بمجالس الإدارات الرسمية الجادة، وأرقام حساباتها، ليعرف المجتمع هذه المجالس المعتمدة ولا يتعامل مع غيرها على أنه مجلس إدارة، وأي مجلس لا يستوفي إجراءات تجديد اعتماده ورفعها من المديرية للقطاع الديني قبل 31 / 12 / 2021، يعد منحلا وغير رسمي، ولا صفة له في فتح حساب بنكي باسم المسجد أو التعامل باسمه، ولن تتضمنه القائمة التي سيعلنها القطاع الديني.