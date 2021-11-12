حملات تموينية ومكتب تموين ومنفذ للسلع في وادي فيران

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على المحافظة على المكتسبات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وقال إن الرئيس السيسي اهتم بالمواطن البسيط في القرية التجمعات البدوية البعيدة والوديان على مستوى مصر لتوفير حياه كريمة لكل مواطن بسيط.

وأضاف «فودة»، أنه لابد من مراقبة الأسواق وتقديم منتجات جيدة للمواطن حفاظا على صحته ضمن برنامج «حياة كريمة»، الذي أعلن عنه الرئيس السيسي، وقال إن مديريتي الصحة والتموين يجب أن تقوما بحملات أسبوعية لمراقبة الأسواق ومتابعة المحال التجارية.

وقال المحافظ، إنه كلف رؤساء المدن بضرورة المتابعة والتنسيق مع الصحة والتموين ومراقبة الأماكن التي تقدم أطعمة للمواطنين والسياح وتحرير محاضر حال وجود المخالفة، وإغلاق أي منشأة يثبت عدم التزامها بتطبيق الإجراءات الصحية.

حملة تموينية في نويبع

من جانبه قال المهندس سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، أنه في إطار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمطاعم ومختلف الأنشطه التموينية، حيث جرى القيام بحملة تموينية في مدينة نويبع برئاسته، وبمشاركة إبراهيم الحارون وكيل المديرية، ومدير فرع حماية المستهلك.

خلال الحملة تم تحرير عدد 33 مخالفة سلع مجهولة المصدر، سجائر وعسل ملكي، وبيع بزيادة عن السعر الرسمي وعدم إعلان وعدم الاحتفاظ بشهادة صحية، وجرى تسليم المحاضر لقسم الشرطه لإرسالها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

مكتب تموين في وادي فيران لأول مرة

قال وكيل وزارة التموين في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وافق على تخصيص 200 متر، لإقامة مكتب تموين بمنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس ومجمع لبيع السلع التموينية، موضحا أن هذه الخدمة تساعد أهالي قرية فيران والتجمعات التابعة لهم، من استخراج البطاقات التموينية، وصرف المقررات الشهرية من الزيت والسكر وخلافه، بالإضافة إلى توفير الدقيق بديلا عن الخبز، لأن البدو يفضلون الدقيق وصناعة الخبز بأنفسهم.

وأشار إلى أنه جرى استخراج أكثر من 100 بطاقة تموين خلال شهرين، بالإضافة إلى تصحيح أخطاء 50 بطاقة.