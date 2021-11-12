والدة آدم وهدان عن مشاركة ابنها في «سكر مر»: تأثر بالقصة جدا

تصدر اسم الطفل آدم وهدان مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما قام بتجسيد شخصية «تامر»، الطفل الصغير الذي يُعاني من مرض السكر، وإحساسه عندما يرى الأطفال الذين يأكلون الحلوى، وهو محروم منها، وذلك من خلال أحداث حكاية «سكر مر» في مسلسل «ورا كل باب».

والدة الطفل آدم وهدان كشفت لـ «الوطن» كواليس مشاركة ابنها في حكاية «سكر مر»، مؤكدة أنه أعجب بالقصة وتأثر بها جدا، وأراد أن يؤديها بشدة.

والدة آدم وهدان: ابني أُعجب بقصة الحكاية وتأثر بها جداً

وقالت والدة آدم وهدان: «أستاذ محمد عبد السلام المخرج طلب آدم عشان يعمله أوديشن في المسلسل، وقعد معاه وحكاله قصة الحكاية، وإزاي الطفل بيعاني من مرض السكر، وآدم أُعجب بالقصة وتأثر بها جدا، وقال لي عندما عاد إلى المنزل إنه يريد أن يجسد هذه الشخصية».

وأضافت والدة آدم: «كلموني بعد يومين، وقالولي عاوزين آدم للدور، وكان هو ساعتها في قمة سعادته لأنه هيجسد الشخصية اللي عجبته وتأثر بها».

والدة آدم وهدان: سعيدة برد فعل الجمهور

وعن ردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها والدة آدم وهدان عن أدائه في حكاية «سكر مر»، من مسلسل «ورا كل باب»، قالت: «سعيدة جدا بردود الأفعال الإيجابية، التي أثبتت أنه قام بتأدية الدور على أكمل وجه، كما استطاع أن يوصل إحساس الطفل الطبيعي للجمهور»، لافتة إلى أن آدم سعيد بردود الأفعال التي يتلقاها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حكاية «سكر مر» من مسلسل «ورا كل باب»

حكاية «سكر مر» من مسلسل «ورا كل باب»، يشارك بها عدد كبير من نجوم الفن، مثل مراد مكرم، فريال يوسف، منة فضالي، إيهاب فهمي، زينب عبد الوهاب، رانيا الملاح، نايرة عارف، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

مشاركة آدم في لعبة النسيان بداية النجاح

وكان الطفل آدم وهدان قد لفت الأنظار ودخل قلوب الجمهور بعد مشاركته في مسلسل «لعبة النسيان» الذي قامت ببطولته الفنانة دينا الشربيني.. وتفاعل معه متابعو المسلسل بسبب حضوره القوي وملامحه الرقيقة وأدائه وتمكنه.