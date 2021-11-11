كشف جريمة منة فضالي في الحلقة الأخيرة من مسلسل «ورا كل باب» حكاية سكر مر

عُرضت أمس الحلقة الخامسة والأخيرة من مسلسل ورا كل باب حكاية سكر مُر، عبر شاشة قناة cbc، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأحداث التي شهدتها الحلقة، بالإضافة إلى بحث الكثيرين عن ملخص الحلقة وموعد عرضها مرة أخرى.

ملخص الحلقة الأخيرة من حكاية سكر مُر

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل ورا كل باب حكاية سكر مُر كشف منة فضالي ومعرفة أنها وراء ما أصاب زوجها إيهاب فهمي وأخوه يحيى «مراد مكرم»، وقيامها بسرقة زوجها والهرب مع ابنها وزوجها السابق.

وقيام أخت يحيى بالطلاق من زوجها عماد بعد معرفتها بخيانته لها وأنه كان يطمع في أموالها، ويريد النصب عليها، كما شهدت الحلقة أيضًا تدهور حالة الطفل تامر «أدم وهدان» بسبب مشاكل في السكر، ودخوله العناية المركزة.

التصالح بين يحيى وسارة

وانتهت أحداث الحكاية بالتصالح بين يحيى وسارة «فريال يوسف» وعودتهما معًا مرة أخرى، وتحسن حالة ابنهما وخروجه من المستشفى، وكذلك تحسن العلاقات بين يحيى وأخوته والتقارب بينهم مرة أخرى.

أبطال حكاية سكر مُر من مسلسل ورا كل باب

سكر مُر بطولة مراد مكرم، فريال يوسف، منة فضالي، إيهاب فهمي، زينب عبد الوهاب، رانيا الملاح، نايرة عارف، والطفل أدم وهدان، وغيرهم من الفنانين، تأليف أحمد عبد الفتاح، إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

حكايات مسلسل ورا كل باب

سكر مُر هي الحكاية العاشرة من مسلسل ورا كل باب الموسم الثاني، بعد عرض حكايات «90 دقيقة» بطولة نضال الشافعي ودنيا عبد العزيز، وحكاية «لحظة ضعف» بطولة خالد سرحان، وحكاية «في عشق البنات»، و«هدف نبيل»، و«قلب مفتوح»، و «كدبة كبيرة»، و«عائلة جيجي»، و«ماريونت»، و«رق الحبيب».