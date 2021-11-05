انتهاء تصوير حكاية سكر مر من مسلسل «ورا كل باب»: بطولة منة فضالي

انتهى فريق عمل مسلسل «ورا كل باب» حكاية «سكر مر»، من تصوير المشاهد النهائية في المسلسل، المقرر بداية عرضه غدًا السبت على شاشة قناة الحياة، ونشرت الفنانة منة فضالي أحد أبطال الحكاية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» عبر خاصية الاستوري، العديد من الصور والفيديوهات لفريق العمل أثناء استعدادهم لمغادرة «اللوكيشن»، مشيرة لانتهاء التصوير.

القصة العامة لحكاية سكر مر

وتدور أحداث الحكاية في إطار الـ 5 حلقات، حول الضغوط التي يتعرض لها الأهل عند امتلاكهم طفل مريض، والأزمات التي تواجه ذلك الطفل، وتجسد منة فضالي دور سيدة تدعى «فريدة» ضمن أحداث الحكاية.

أبطال مسلسل ورا كل باب حكاية سكر مر

حكاية سكر مر بطولة إيهاب فهمي، فريال يوسف، منة فضالي، مراد مكرم، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وهي الحكاية العاشرة من الموسم الثاني من مسلسل ورا كل باب، بعد عرض حلقات «90 دقيقة، لحظة ضعف، في عشق البنات، هدف نبيل، قلب مفتوح، كدبة كبيرة، عائلة جيجي، ماريونت، رق الحبيب».

حكاية 90 دقيقة

وعرضت الأسبوع الماضي حكاية «90 دقيقة» بطولة نضال الشافعي، دنيا عبد العزيز، أحمد حلاوة، ميمي جمال، عفاف رشاد، هشام إسماعيل، أحمد رفعت، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح، وكانت تدور الحكاية حول قضية الطلاق وتأثير السوشيال ميديا على الأزواج، وكذلك تأثير الطلاق على الأطفال، وانتهت الحكاية برجوع نضال الشافعي ودنيا عبد العزيز بعد طلاقهما.

منة فضالي تنتهي من تصوير «في القلب»

وفي سياق آخر، انتهت منة فضالي خلال الفترة الماضية من تصوير فيلم «في القلب»، بطولة الفنانة سوسن بدر، وخالد سليم ونسرين طافش، حيث تُجسد دور فتاة تُدعى «دنيا» تتعرض للخيانة من جانب زوجها وصديقتها.