أسعار السيارة نيسان صني 2022 في السوق المصري.. الأكثر ترخيصا

تصدرت العلامة التجارية اليابانية للسيارة نيسان صني السيارة، الأكثر ترخيصا في وحدات المرور بالجمهورية بين العلامات التجارية للسيارات الياباني بسوق السيارات، بعدما جرى ترخيص نحو 1457 سيارة بالمحافظات؛ وفقا للبيانات الصادرة عن إدارات المرور خلال شهر أكتوبر الماضي، خاصة بعدما شهد سوق السيارات حالة من التذبذب في الأسعار بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وجاءت أسعار سيارات نيسان صني موديل 2022، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة نيسان موتور إيجيبت الموزع المعتمد بمصر، على النحو التالي:

أسعار نيسان صني

الفئة الأولى M/T بقيمة بلغت 194.9 ألف جنيه.

الفئة الثانية A/T بنحو 216 ألف جنيه.

الثالثة A/T EX بـ229.5 ألف جنيه.

الفئة الرابعة A/T SUPER SALOON بنحو 240.5 ألف جنيه.

متوسط الاستهلاك من الوقود

تنتمي طراز سيارات نيسان صني لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات «أوتوماتيك».

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

نيسان صني

الأبعاد الخارجية

الطول 4425 مم

العرض 1695 مم

الارتفاع 1500 مم

سعة الشنطة الخلفية 490 لترًا

مواصفات السيارة نيسان صني

تميزت السيارة نيسان صني فئة «A/T Base» بعدة مواصفات ووسائل أمان؛ أبرزها عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، عجلة القيادة كهربائية.

وزُودت بمجموعة من الكماليات والتجهيزات؛ منها جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية «هالوجين» مصابيح خلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء يدوي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وزجاج كهربائي، وقف مركزي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومدخل AUX، ومكبرات صوتية، وغيرها.

شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس

كما دعمت سيارات صني 2022 فئة A/T MID بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها سبويلر خلفي، ومرايات جانبية كهربائية، كاميرا خلفية، زجاج خلفي معتم، إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة، وبلوتوث،ـ شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس، ومدخل USB، وغيرها.

زُودت طرازات نيسان صني فئة A/T SUPER SALOON بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها حساسات ركن خلفية، ومرايا ضم كهربائيًّا، وخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، ومكييف هواء أتوماتيك، عدادات متطورة.