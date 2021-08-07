تعرف على سبب زيادة سعر السيارة نيسان قشقاي

كشف عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، عن مفاجأة في ارتفاع أسعار سيارات العلامة التجارية «نيسان»، خاصة السيارة الـsuv الرياضية نيسان قشقاي للموديلات الزيرو وذلك بسبب ارتفاع الأوفر برايس الخاصة بالسيارة نيسان قشقاي.

10 آلاف جنيه زيادة

وأوضح عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بعض الموزعين رفعوا سعر الأوفر برايس ليصل إلى 10 آلاف جنيه للسيارة.

وأكد أن بعض الموزعين والتجار رفعوا الأوفر برايس بقيمة مالية تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل سوق السيارات المحلية.

وأشار إلى أن زيادة السعر جاءت تحت بند سرعة التسليم والحصول على اللون المفضل لراغبي اقتناء السيارة.

وشرح عضو رابطة تجار السيارات أن الأوفر برايس هو عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات، خاصة بعد حالة انتشار جائحة فيروس كورونا التي شهدها العالم مؤخرا.

فئات السيارة وأسعارها

سيارة نيسان قشقاي فئة Visia

السعر الرسمي من الوكيل 389.4 ألف جنيه

السعر التجاري الذي يتم البيع به 394.4 ألف جنيه.

الأوفر برايس 5 آلاف جنيه.

سيارة نيسان قشقاي فئة Accenta

السعر الرسمي 424.4 ألف جنيه.

السعر التجاري للموزعين 434.5 ألف جنيه

الأوفر برايس 10 آلاف جنيه.

نيسان قشقاي فئة Tekna

السعر الرسمي من الوكيل 451.4 ألف جنيه.

السعر التجاري 458.4 ألف جنيه.

الأوفر برايس 7 آلاف جنيه.

قشقاي

يذكر أن العلامة التجارية نيسان أعلنت أن السيارة نيسان قشقاي هي من فئة السيارات الرياضية العائلية متعددة الاستخدامات suv مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى تيربو، ينتج قوة 115 حصانا وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

ويذكر أن النيسان قشقاي تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، في غضون 12.9 ثانية كما يبلغ متوسط استهلاك المركبة من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.