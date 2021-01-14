شريف رمزي يحيي الذكرى السنوية السادسة لوفاة والده

أحيا الفنان شريف رمزي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور «انستجرام» الذكرى السنوية السادسة لوفاة والده المنتج محمد حسن رمزي.

وكتب «شريف»: «زي النهارده من 6 سنين صحيت على أكبر خبر صادم ومؤلم في حياتي وهو خبر وفاة والدي محمد حسن رمزي، مهما أوصف حجم الوجع والخسارة والتغيير اللي حصل في حياتي بعد اليوم ده، مش حاقدر، ربنا يصبرنا على تحمل فراقك يا أعظم وأحن وأطيب أب وإنسان في الدنيا، ربنا يرحمك يا أبويا ويجمعني بيك في الجنة أرجو الدعاء له و لكل أمواتنا».

وكان «رمزي» أعلن في آخر ديسمبر الماضي، إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه على «انستجرام» حيث كتب «الحمد لله على كل شئ عملت المسحة وطلعت إيجابية اللي تعامل معايا الفترة اللي فاتت يخللي باله».

ليحتفل شريف رمزي بالعام الجديد والذي يصادف يوم عيد ميلاده في الحجر الصحي حيث نشر صورة له وهو بالكمامة وأمامه تورته تحتوي على أدوية ومطهرات وعلق قائلًا: «عمري ما كان يخطر على بالي إني حيعدي عليا اليوم اللي أبقي بقضي فيه عيد ميلادي ورأس السنة عيان، وفي حجر منزلي الحمد لله على كل شيء، وكل سنة وكلكوا طيبين، وخللي بالكم من نفسكم».

ليعلن خلال أول أسبوع في يناير عن تعافيه من فيروس كورونا بعد سلبية المسحة الجديدة، وكتب عبر استوري الانستجرام «الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب».