صابر الرباعي وريهام عبدالحكيم على خشبة مسرح الأوبرا اليوم

يستعد الفنان صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته رقم 30، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، الذي انطلق يوم 1 نوفمبر بحضور جماهيري كبير.

صابر الرباعي في دار الأوبرا المصرية

وسيقدم الفنان صابر الرباعي خلال الحفل الغنائي عدد كبير من أغانيه المميزة التي ستتنوع بين الأغاني الجديدة الخاصة به والأغاني القديمة وكذلك أغاني لعدد من مطربين الزمن الجميل والتي كان قد أجرى عليها «بروفة» منذ يومين تقريبًا.

وتتضمن الحفلة الغنائية أكثر من فقرة حيث سيسبق الفنان صابر الرباعي فقرة غنائية للفنانة ريهام عبد الحكيم والتي ستقدم خلالها عدد من أغانيها المميزة إضافة إلى عدد من أغاني الزمن الجميل.

حفلات صابر الرباعي

كان صابر الرباعي كان قد قدم أول أمس حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية،

فيما كانت آخر أغانيه «شد صحيح» وهي من كلمات حاتم القيزاني وألحان صابر الرباعي وتوزيع سامي المعتوقي وتقول كلمات الأغنية:

شد صحيح واحسبها مليح

قلب كبير تتحدى الريح

مهما يصير عمرك ما تطيح

لا ما تطيح

أنت النور طاير في الكون

حر تكون ولا ما تكون

هد السور

كسر الحديد وطير بعيد زيد

علي صوتك، ما ترضى بموتك

اليوم الي يفوتك

محسوب عليك.. ثبت خطواتك

افرح بحياتك الدنيا جاتك

بين يديك أنت النار اللي ماتطفاش

وأنت العزم اللي ما يوفاش

علاش الخوف من الظلمة علاش

علاش علاش

عيش عزيز راسك مرفوع

ظلام الليل ما يطفي شموع

مهما طال دوام الحال من المحال

زيد علي صوتك

ما ترضى بموتك اليوم اللي يفوتك

محسوب عليك ثبت خطواتك

افرح بحياتك الدنيا جاتك، بين يديك.