صابر الرباعي: «لم أصل لمرحلة الجنون في الحب.. وهتدخل في زيجات أبنائي»

قال المطرب صابر الرباعي، إن أغلب علاقاته النسائية خلال فترة شبابه لم يكن هو الطرف الذي ينهيها، لكن كان الطرف الآخر هو من يتركه: «علاقاتي كانت بريئة، والفتاه تريد الزواج والاستقرار وأنا كنت شابا في مقتبل العمر، وأمي أرادت أن تزوجني حتى لا أضيع، ولأن الإغراءات في المجال الفني عديدة».

الرباعي: علاقة عابرة مع فتاة أكبر مني بـ15 عاما

وأضاف «الرباعي»، خلال استضافته ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أنه مر بعلاقة عابرة مع فتاة تكبره بأكثر من 15 عاما: «علمتني حاجات، وكانت تشوفني إنسان غير قريب ليها ولكن كأني أخ صغير بتديلي نصائح، وحبيت التجربة ولكن لم أحبها».

الرباعي: لم أصل لمرحلة الجنون في الحب

وأوضح أن الحب بالنسبة له يختلف في الإطار الزمني والمكاني والشخصي الذي تواجد فيه: «ممكن أقول أني حبيت واحدة وأنا في 15 سنة، ومشيت معاها رحلة، وبعدين دخلت لمرحلة جديدة من الحياة بحب آخر، وكل حب له طعم، وأنا عاقل جدا، والفكر يوصل لليقين وليس إلى الجنون، ولم أصل أبدا لمرحلة الجنون في الحب لأن عقلي كان المسيطر أكثر».

وأكد أن زوجته الأولى كانت بزواج تقليدي واختارها له والداه، موضحا أنه تعلم وعلم أبناءه ضرورة الاستقلالية في المقام الأول قبل الحديث عن الزواج: «مينفعش ميكنش عندهم مستقبل ويقولوا أنهم بيحيبوا، وقولت لابني حب اللي تحبها، ولكن الارتباط لازم لما تكون جاهز وقادر تفتح بيت، وزمن أبنائي غير الزمن اللي عشناه، وهتدخل في زيجات أبنائي».