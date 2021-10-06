صابر الرباعي يحتفل بنصر أكتوبر: «يوم العزة والكرامة»

حرص الفنان صابر الرباعى على تهنئة الشعب المصرى بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة الموافق 6 أكتوبر، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام.

صابر الرباعي يهنئ المصريين

حيث نشر صابر الرباعي، صورة عليها علم مصر وعلق عليها قائلا: «كل أكتوبر وجيشك حاميك يا أم الدنيا، يوم العزة والكرامة».

يذكر أن الفنان صابر الرباعي كان قد حل ضيفًا في أحدى حلقات برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة قناة dmc، وخلال الحلقة صرح بكثير من التصريحات التي أثارت الجدل.

تصريحات صابر الرباعي في السيرة

كان من بين هذه التصريحات التي صرح بها صابر الرباعي كشفه عن وقوعه في حب فتاة أكبر منه بـ15 سنة وهو بسن صغير.

كما أنه كشف أيضا عن أن والدته لم تكن ترغب في إنجابه، وذلك لأنه الابن الأخير بعد أربع أخوات وكانت ترى والدته بأنه عبء وغلطة ويجب أن يتم إصلاحها.

وكذلك كشف صابر الرباعي عن اسم الحقيقي وهو «بركات» وهذا الاسم اختارته والدته له لأنه يعنى باللهجة التونسية «انتهينا» ولكن عندما كبر أطلقت عليه مربيته اسم «صابر».

يذكر أنه كانت من أخر الأغاني التي طرحها الفنان صابر الرباعي أغنية المعطف التي طرحها منذ فترة.

وتقول كلمات الأغنية .....

لمّا استعارت مِعطفي

فوراً تغيّر موقفي يا بردُ أينك من دمي

أنا شعلةٌ لا تنطفـــي فهي استعارت معطفي الكل من حولي هتف

بردٌ رهيبٌ وارتجـف وأنا عن الكل أختلف

في داخلي دفءٌ خفي فهي استعارت معطفي يا معطفي ما أسعدك

قُربي وما

ما أبعدك حاولتُ أن لا أحسِدك

يا ليتني أنا معطفــــــي يا للهدوء العاصفي قالت أعطركُ أجنبي

بالله لا تستغربـــــــــي هو عطرُ قلبي الطيب

قالت بكل تلطُــّـــــف تبدو الحنون العاطفي فتغامزوا من حولها

الحب أصبح مُعلنــــاً وسألت روحي هل أنا

محبوبَها أم معطفي ؟؟ أين الدليلُ لأحتفي ؟؟ وهنا أتتناا الحافلة

فتنهدت هي قائلــــــــة شكراً وخذه قبله

قد كان يوما معطفـــــي والكل صفّق يشتفي

لما أعادت معطفي ومضت بغير توقفِ