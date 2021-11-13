تنظيم فعاليات للنظافة ضمن حملة «اتحضر للأخضر» بمنفلوط في أسيوط «صور»

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المشاركة المجتمعية

ولفت إلى أهمية دور المشاركة المجتمعية الإيجابية في القضايا التي تهم المواطنين وهو ما يظهر جلياً في مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية في رفع وإزالة كافة أكوام القمامة بقرى ومراكز المحافظة ضمن سلسلة حملات مبادرة «صحتنا في نظافة بيئتنا».

وأشار إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى النظافة لتكون بشكل لائق ومميز والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والطرق والميادين وتوفير بيئة ملائمة لحياة كريمة للمواطنين وتوعيتهم للمشاركة الإيجابية تنفيذاً لخطط الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة.

حملة نظافة وتوعية وتشجير بمدينة منفلوط

وفي سياق متصل قامت إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط والوحدة المحلية بمركز منفلوط وجمعيات أهلية شريكة بتنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بمدينة منفلوط ضمن سلسلة حملات نظافة وتوعية وتشجير بمدن ومراكز وقرى محافظة أسيوط لرفع مستوى النظافة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين تحت شعار «مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة» تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات الصلبة.

حملة نظافة وتوعية وتشجير بمدينة منفلوط

وأوضح رجب محمود مدير إدارة تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بمدينة منفلوط تضامنا مع مبادرة «اتحضر الأخضر» تم خلالها تكثيف أعمال الكنس بواسطة معدة الكنس الآلي وعمال الكنس ورفع الأتربة الموجودة بالشوارع بجوار وأعلى الأرصفة وقيام عمال الجمعية الأهلية الشريكة بالجمع المباشر للمخلفات من الوحدات السكنية والتجارية ورفعها على سيارات المركز ونقلها إلى موقع التخلص النهائي.

وتابع: «فضلاً عن عقد لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية وتوعيتهم بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة من الناحية الدينية والبيئية لخلق سلوك إيجابي لديهم بالإضافة إلى غلق وإلغاء عدد من نقاط تجميع المخلفات الموجودة بجوار المنشآت الحكومية وزراعة أشجار بالمواقع لإعطاء مظهر جمالي والحفاظ على المواقع نظيفة».

مناقشه خطط العمل

وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولي منظومة المخلفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط لمناقشة خطط العمل وتقديم الشكر لهم لما يبذلون من مجهود في المنظومة ومطالبتهم ببذل المزيد من الجهد للوصول لمستوى نظافة أعلى وتقديم خدمة أفضل للمواطن، مشيراً إلى مشاركة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والدكتور نور فرج استشاري البرنامج الوطني بأسيوط وجمعية المحافظة على القرآن الكريم. لافتاً إلى استكمال سلسلة الحملات في كل مكان داخل مدن وقرى محافظة أسيوط لخدمة البيئة والمجتمع.