محافظ أسيوط يوقف زواج طفلتين قاصرتين.. وإحالة والديهما للنيابة العامة

صرح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بأن اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة قد تمكنت من إنقاذ طفلتين قاصرتين، وإيقاف زواجهما وذلك بالتعاون بين اللجنة العامة واللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز أسيوط والمجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، والإدارة العامة لخط نجدة الطفل.

المحافظ يناشد المواطنين بالإبلاغ عن جرائم زواج القاصرات

وأكد «سعد» تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وإنقاذ الأطفال المعرضين لأي شكل من أشكال الخطر وانتهاك حقوق الأطفال بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة والتأكيد على المخاطر الصحية والنفسية والجسدية نتيجة للزواج المبكر.

وناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم من خلال رقم الخط الساخن 16000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو تقديم المشورة من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري.

بلاغ لوحدة حماية الطفل

وأوضحت منار كامل مدير وحدة الطفل بالمحافظة أن الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة قد تلقت بلاغاً برقم (32724) من أحد المواطنين ـ رفض ذكر اسمه ـ يفيد بأنه سيتم تزويج الطفلة «ش.س.م» ـ 15 عاما ـ بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط رغم صغر سنها وعدم بلوغها السن القانونية للزواج.

كما تلقت الوحدة بلاغا آخر من خط نجدة الطفل رقم (67.32 /8) من مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز القوصية يفيد بأنه سيتم تزويج الطفلة «د. و. م» البالغة من العمر 14 عاما بقرية الحبالصة التابعة لمركز القوصية وعدم بلوغها السن القانونية.

إبلاغ المحافظ

وعلى الفور أبلغ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بصفته رئيساً للجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة الذي أصدر تعليماته للوحدة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لإنقاذ الطفلتين من حالة الخطر المحدق وإيقاف زواج الطفلتين.

وأضافت مضيفة «تم إحالة البلاغين إلى اللجنتين الفرعيتين بمركزي أسيوط والقوصية برئاسة حسني درويش رئيس مركز أسيوط وهويدة شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وتم التأكد من صحة الواقعتين وتم إخطار النيابة العامة».

ومن جانب آخر تم عمل زيارة ميدانية وتقديم التوعية والنصح للطفلتين وأسرتيها كما تم تحرير محضر بمركز شرطة أسيوط رقم 6154 إداري وإحالته لنيابة شمال أسيوط التي قامت بدورها باستدعاء والد الطفلة للنيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتم التوقيع على المحضر وتحرير إقرار على نفسه بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانونية، كما تم تحرير محضر آخر بمركز شرطة القوصية ضد والد الطفلة الثانية وتم تحرير إقرار على نفسه بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانونية.