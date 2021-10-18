إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط تنظم ورشة عمل لعرض الإنجازات

نظمت إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط، ورشة عمل بشأن جلسة حوار بين الجهات المعنية لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بحضور الدكتورة هبة بلح، خبير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، والدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة ومسئولي القطاعات والجمعيات الأهلية الشريكة.

بدأت فاعليات الورشة بالترحيب بالحضور ثم تعريف بأهداف ورشة العمل وعرض لمشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والمخطط الرئيسي والإنجازات التي تمت في المحافظة خلال الفترة الماضية فضلاً عن استعراض قصة نجاح مشروعات الجمع الأولي في المحافظة من ممثل عن منظمات المجتمع المحلي.

وفي نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة بين المشاركين وتقسيمهم لمجموعات عمل عن الفرص الاقتصادية والفرص المتاحة للأعمال الخاصة بإدارة المخلفات وإعادة التدوير واستعادة الموارد وقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد وشروط وأحكام التعاقد والتدابير التي اتخذتها الحكومة من خلال مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة على المستويين الوطني والمحلي لتعزيز مشاركة الفئات المختلفة من مقدمي خدمات إدارة المخلفات والقدرة الاستثمارية والمعرفة الفنية اللازمة للتعامل مع المخلفات بطريقة سليمة بيئياً.

محافظ أسيوط يؤكد دعمه للبرنامج

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أكد تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والعمل على وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والمحافظة على البيئة والصحة العامة وهو ما ينعكس على المظهر الحضاري للمحافظة لافتاً إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة للتخلص الآمن للمخلفات الصلبة والقمامة ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والوصول إلى بيئة نظيفة معلناً عن تنظيم جلسة حوار بين الجهات المعنية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة أحد البرامج التابعة لوزارة البيئة ويهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة ويجمع بين مكونيين فني ومالي ويتم تنفيذه بشكل مبدئي في 4 محافظات «قنا – أسيوط- كفر الشيخ- الغربية».